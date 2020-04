Cum să te tunzi singură, acasă

În mod normal, nu am recomanda să vă tundeţi singuri acasă, ci să vă lăsaţi pe mâna unui specialist. Însă, având în vedere situaţia în care ne aflăm, suntem împinşi să ne descurcăm singuri în astfel de momente. Aşadar, am adunat pentru tine câteva sfaturi care să te ajute să te tunzi singur acasă sau să le oferi soţului şi copiilor tunsori...deloc dezastruoase.

Cum să te tunzi singură

În primul rând, optează pentru o foarfecă de mici dimensiuni, nicidecum pentru una de bucătărie. Cu cât este mai mică, cu atât ai mai mult control asupra mişcărilor şi nu vei face prea multe greşeli. Pentru un look natural şi vârfuri cu textură încearcă să tunzi dintr-un anumit unghi. Un alt lucru de care să ţii cont este lumina. Înainte de a începe să te tunzi, asigură-te că ai lumina necesară care să te ajute să vezi fiecare porţiune pe care vrei să o tunzi, dar şi ce ai reuşit să scurtezi deja. Mai apoi, înainte de a te apuca de acest proces, asigură-te că părul este proaspăt spălat, pentru ca rezultatul să fie unul reuşit.

Personal, am încercat în această perioadă să mă tund singură, pentru că simţeam că trebuie să scap de vârfurile despicate. Din fericire, munca mea nu a fost deloc dificilă având în vedere că firul de păr este drept, iar tunsoarea este una simplă, cu toată lungimea părului la acelaşi nivel. În cazul unei tunsori în scări, nu ştiu dacă aş fi avut curajul să experimentez. Înainte de toate am divizat părul în porţiuni mici, pe care l-am dat de-o parte şi de alta a gâtului, iar mai apoi, cu ajutorul degetelor, mi-am luat ca reper cât ar trebui să tai din el. Am pieptănat bine secţiunea de păr şi am încercat să îl ţin cât mai drept posibil şi la acelaşi nivel astfel încât tunsoarea să fie una egală. În continuare, am procedat în acelaşi mod cu fiecare secţiune de păr.

Cum să-ţi tunzi partenerul

Nu putem spune că în cazul bărbaţilor tunsul este floare la ureche. Ba din contră. În primul rând, concentrează-te pe zonele principale precum părul din jurul urechilor sau de la ceafă. Mai exact, lasă lungimea părului de deasupra intactă până reuşeşti să oferi o formă zonelor menţionate. Mai apoi, cu ajutorul unor clame, secţionează părul şi încearcă să foloseşti ca reper degetele pentru a şti cât vrei să tunzi din firul de păr.

Cum să-ţi tunzi copilul

În primul rând, ştim cât de dificilă este această operaţiune cu cei mici, mai ales la salon. Aşadar, este nevoie să le oferi ceva care să-i distragă de la întregul proces, dar mai ales care să-i facă să stea nemişcaţi. Nu tunde foarte mult din lungimea părului şi procedează ca în situaţia anterioară.