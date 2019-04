Cum scriem, cum vorbim /// De sub Moscova - direct la Italia!

Prepoziţiile sunt nişte instrumente gramaticale cu ajutorul cărora se face legătura între cuvinte - pe, la, peste, sub, datorită, între ş.a., fiecare apărând într-un anumit tip de sintagme, acceptate de uzul general.

Bunăoară, prepoziţiile spaţiale se „specializează” oarecum: când este vorba de a pleca undeva, indicând oraşul sau locul, utilizăm prepoziţia „la”, deci a plecat la Paris, la Moscova, la piaţă, la gară, iar când destinaţia este ţara, se foloseşte prepoziţia „în” - a plecat în Canada, în Franţa, în Rusia, în România. Numai că în ultimul timp tot mai des ne ciocnim de un nou „model basarabean” – foarte mulţi spun „lucrează la Italia” sau „a plecat la Italia”, ca şi cum ar zice „a plecat la piaţă”, deşi în mod normal în aceste cazuri se utilizează prepoziţia „în”. De ce anume de Italia s-a lipit acest „la”, e greu de spus, deocamdată însă „găselniţa” nu se extinde în raport cu alte ţări, căci nu prea am auzit să zică cineva „lucrează la America” sau „a plecat la Spania”, ci doar în America, în Spania şi ar fi bine ca toată lumea să spună şi în Italia, nu „la Italia”.

Însă cine are urechi de auzit aude cum se derulează şi un proces invers, când „în” apare fără rost acolo unde trebuie să fie „la”, în situaţii la fel de simple: o doamnă, care probabil că a fost plecată „la Italia”, întreabă la piaţă „în ce preţ” sunt cartofii şi mulţi moldoveni adoptă această expresie nepotrivită, uitând de tradiţionalul la ce preţ, ca să nu mai zicem de banalul cât costă?

Merită să amintim şi de o altă prepoziţie care în exprimarea unor basarabeni o cam ia razna - este vorba de sub, folosită în sintagme calchiate din limba rusă de tipul: „el s-a mutat cu traiul sub Moscova - он переехал жить под Москвой”, „această întreprindere se afla sub Kiev - это предприятие находится под Киевом”. În asemenea situaţii, rusescul под nu se traduce prin sub, ci are alte echivalente: lângă, pe lângă, în apropiere de, în preajma, deci întreprinderea se află nu „sub Kiev”, ci lângă sau în apropiere de Kiev. Nu sunt rare nici calchierile structurilor ruseşti cu „под” în care se are în vedere destinaţia unor obiecte, terenuri, spaţii. Într-un centru comercial din Chişinău cineva anunţă că dă în arendă „spaţii sub oficii” (rus. помещения под офисы); aici rusescul „под” este echivalent cu pentru (pentru oficii, pentru birouri).

Bine ar fi să nu scăpăm de sub control prepoziţiile, chiar şi atunci când plecăm în Italia sau ne aflăm la Paris, ori rămânem acasă, în Moldova.

Irina Condrea,

doctor habilitat,

conferenţiar universitat la USM