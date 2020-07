Cum scuză Marin Maxian comportamentul agresiv al polițiștilor care au atacat un grup de veterani ce protesta în centrul Chișinăului

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Personal MBA explica unele concepte precum: LEGEA DE FIER A PIETEI: motivele pentru care orice afacere este limitata de marimea si calitatea pietei pe care incearca sa o serveasca si de modul in care poti gasi piete mari si generoase.

Declară două automobile pe care le are în posesie și susține că locuiește cu familia într-un apartament de circa 67 m.p. din Chișinău. În realitate, deputatul socialist Corneliu Furculiță trăiește într-o casă impunătoare, amplasată într-o suburbie a...

Stiai ca exista plante care racoresc casa? N-o sa mai ai nevoie de aerul conditionat. Bonus, improspateaza si aerul.

Horoscop 17 Iulie 2020, ora: 07:57

Luna in Gemeni face conjunctie cu Venus si cuadratura cu Neptun in Pesti. Iata o zi de vineri fantezistea, dar inselatoare. Intalnirea Luna-Venus este fabuloasa daca ai in program socializarea, flirtul, bucuria de a trai. Neptun vine si el sa adauge o nota glamour. Dar, atentie! Cineva...