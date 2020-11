Cum se simte Simona Halep după ce a aflat că are coronavirus

Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) are COVID-19, iar Artemon Apostu-Efremov, unul dintre antrenorii ei a oferit cele mai noi vești despre starea de sănătate a jucătoarei.

Simona Halep a dezvăluit sâmbătă că are coronarivus și că se află în izolare, iar Apostu-Efremov spune că a fost surprins când a aflat pentru că știa că Simona Halep a luat toate măsurile de precauție.

„O perioadă nu ne-am văzut. Nu am avut contact cu ea. Simona e în regulă, s-a autoizolat. Are simptome medii și sper să se refacă repede. Am fost destul de surprins pentru că Simona a fost destul de atentă și grijulie. Tot timpul a respectat toate măsurile. Nu șitu de unde a luat, nici ea nu știe!

Nu cred că sunt chestii pe care le poți controla. O luăm ca atare. E o realitate. Important e să treacă repede și bine peste această boală, acest virus. Apoi vom începe pregătirea.

Eu cred că am fost testat de 10-11 ori, poate chiar mai mult. Plus testele făcute înainte să plecăm, pe care WTA ne obligă să le facem înainte de un turneu. Așadar, cred că Simona a făcut in jur de 20 de teste de când s-a reluat activitatea”, a declarat antrenorul Artemon Apostu-Efremov la emisiunea „Așii Tenisului”, de la Digi Sport.

Simona Halep, depistată pozitiv cu COVID-19

Simona Halep se afla de două săptămâni în România, după ce a fost eliminată în sferturi în turneul de Mare Șlem de la Roland Garros. Competiția de la Paris a fost ultima disputată de Halep în acest an.

Din cauza pandemiei de coronavirus, turneele care se desfășurau în mod tradițional în Asia au fost anulate. Cel mai probabil, dacă situația epidemiologică de la Antipozi o va permite, Halep va reveni pe teren în ianuarie, la Australian Open.

„Salutare, tuturor! Am vrut să vă anunţ că am fost testată pozitiv la COVID-19. M-am autoizolat acasă şi sunt în recuperare, după ce am avut simptome uşoare. Mă simt bine, vom trece peste asta împreună”, a fost mesajul postat de Halep pe Twitter.