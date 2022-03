Cum se va opri Putin? Medicul psihiatru Gabriel Diaconu: În momentul de față este mai instabil psihic decât era Hitler în ultimele zile

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Vremea nu va prezenta modificări majore. Noaptea izolat vor continua să cadă precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță. Din acest motiv pe drumuri se va forma ghețuș....

Președintele Rusiei a înnebunit literalmente când a aflat că rachetele „Kalibr” au fost lansate în aeroport. Rusie nu are mai mult de o mie de piese de astfel...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Guvernul britanic a spus vineri, 11 martie, că ar putea confisca în curând un apartament luxos cumpărat cu bani cash de o tânără femeie care are legături cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, în cadrul unei noi legi împotriva spălării de bani...

Paradoxul tiranilor este că dacă nu au cu adevărat o vână, o dată la 1.000 de ani, cum a fost Genghis Han, dacă se întâmplă să fie sub standardul acela de măreție, devin măscărici, pentru că vor trebui să fie întreținuți, în hainele lor de împărat, în împărăția lor. Asta s-a întâmplat și cu Putin. Nu este Petru cel Mare. Oamenii din jurul lui fac eforturi remarcabile să-i păstreze glazura aceasta, întreg harnașamentul acesta regal. Ministrul lui de externe simte nevoia să mintă pentru președinte?!

Să-ți dai seama că ți-ai trimis membrii poporului tău la moarte, să-ți dai seama că ai pus pe fugă 2 milioane de oameni. Ok, la început ai debușeul acesta juisant narcisic - sunt puternic, pentru că la îndemâna mea a fost să alung 2 milioane de oameni, câți oameni pot să spună treaba asta? Dar după aceea, singurătatea ta ți-aduce aminte că părinții tăi au suferit chestia asta, că mama ta a suferit chestia asta, că ai avut doi frați pe care nu i-ai cunoscut, pentru că au suferit de foamete. Iar acum este foamete în Mariupol. Vrând-nevrând, psihicul omului intervine și pe paliere automate, instinctuale, a arătat medicul psihiatru.

Or, la momentul de față, când omul nu mai are o identitate și se confundă cu exo-scheletul acesta al funcției, al președintelui, al liderului, al vizionarului, în singurătatea minții lui, când și împăratul trebuie să stea în privat, trebuie că acest om presează toată energia ca să-și alunge umanitatea din el, drept urmare, este gol de conținut uman.

Când oamenii vin la psihiatru, le asculți povestea. Prima problemă pe care o are Vladimir Putin este că el nu mai are o poveste, ca om. De-a lungul ultimului sfert de secol a devenit contopit cu președintele, respectiv cu legenda. Un om care își pierde identitatea este un om care periodic va avea agitație și va fi în căutarea unei forme de durere care să-l reancoreze în realitate. Iar durerea pentru Putin, a omului Putin, este pierderea iubirii poporului rus.

Foarte rar găsești pacienți psihiatrici care să caute să-și facă rău. Cu o singură excepție: sinucigașii. Întrebarea pe care nu și-a pus-o nimeni despre Putin este dacă are o fantezie suicidară. Or, la momentul de față, dacă este să existe o îngrijorare este că în tot acest demers vizibil catastrofic pentru regimul lui, pentru cariera lui, pentru viitorul lui - o sinucidere în direct, care va să zică - Putin perseverează. Când ai de-a face cu o persoană când în actul său heteroagresiv devine autoagresiv, riscul este deodată mai mare.

Putin-legenda ne lasă să credem că taie și spânzură și că nimic împrejurul lui nu mișcă. Nici musca nu zboară dacă Putin nu-i dă voie. Or, asta este o proiecție, o fantasmă atât a poporului lui, cât și, într-o oarecare măsură, a anumitor oameni care se uită la el ca la un despot absolutist. Dar el nu este un despot absolutist. Este, în schimb, o persoană care în ultima vreme, dacă ar fi să ne uităm strict la comportament, a avut ieșiri iraționale începând cu discursul lui fluviu privind drepturile istorice ale Rusiei asupra Ucrainei.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)