Cum se va schimba lumea după pandemia de coronavirus

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Reprodus din revista săptămânală pentru probleme sociale și economice SOCIETATEA DE MÂINE, an. I, nr. 13, duminică 6 iulie 1924)

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Ritual străvechi, plin de semnificaţii precise, dar care astăzi par a se estompa tot mai mult sub presiunea post-modernismului galopant, tăierea mieilor de Paşti este un fenomen complex care...

Ritual străvechi, plin de semnificaţii precise, dar care astăzi par a se estompa tot mai mult sub presiunea post-modernismului galopant, tăierea mieilor de Paşti este un fenomen complex care este încă întâlnit la noi. Multora le repugnă sacreificarea unui animal aparent...

"Europa are toate resursele de a-și menține cursul democratic, de a rezista tendințelor populiste, autoritare. În ceea ce privește modelul democratic, aici sunt optimist. Diversitatea Europei este un avantaj. UE a arătat și în alte situații că are o rezistență deosebită și poate bloca tendințele populiste, chiar și când acestea apar în țări importante."

În cazul Europei de Est consider că nu există o polarizare, toate țările vor avea un curent populist și un curent destul de redus de rezistență, de respingere care va fi format dintr-un un grup care va apăra valorile democrației liberale și un grup aderent la o orientare naționalistă/religioasă rusofobă/sinofobă".

"Din punct de vedere istoric Europa trece periodic prin etape în care populismul și naționalismul se manifestă cu intensitate. Și în cazul crizei economice din 1929 și în cazul crizei din 2008 am avut o creștere semnificativă a curentelor xenofobe, naționaliste și populiste având surse europene. Regimurile autoritare sau totalitare au profitat din plin și se vede chiar în acest moment că orice vulnerabilitate în stabilitatea politică este o oportunitate pentru alți actori.

Coronavirus Italia. Soldați din Napoli verifică respectarea carantinei. FOTO via Salvatore Laporta/IPA/ Profimedia Images

"Instituțiile internaționale vor ieși din această criză puternic afectate. De fapt pandemia doar a accelerat un declin, în special al ONU, dar acest regres va fi lung și nu putem vorbi de "un sfârșit al instituțiilor globale" așa cum le știm. Schimbarea unor instituții internaționale ar putea avea în vedere doar anumite sectoare, strategii și priorități fără a pune sub semnul întrebării baza acestora. Scopul unei "reforme" sau "schimbări" în cazul unor instituții internaționale interguvernamentale nu este acela de recâștiga încrederea "omenirii" în sens vag, ci ar trebui să vizeze satisfacerea intereselor membrilor în conformitate cu prevederile din acordul la care au aderat.

"Este deja vizibil că globalizarea, așa cum am cunoscut-o în ultimii 20 de ani, s-a oprit. Acest proces începuse înainte de COVID-19, criza aceasta doar l-a accelerat. Asta nu înseamnă că nu vom mai face comerț. Timpul va trece și pentru a nu știu câta oară țările se vor convinge că autarhia nu este o soluție, că ea duce la scăderea avuției și că nu există altă cale decât comerțul chiar dacă acesta va fi reașezat.

Cum rămâne însă cu intenția declarată a multor state din vest de a nu mai depinde de mărfuri aduse din China? Ne putem aștepta la campanii îndrăznețe de genul "made în România", "made in France" sau "made in Ungaria"?

În plus nu trebuie să ignorăm capacitatea Chinei de a impune decizii în țări și instituții economice internaționale prin care va bloca o decuplare masivă. Din punct de vedere politic, decuplarea de China nu va fi un subiect de consens în Occident așa cum nici decuplarea de dependența energetică de Federația Rusă nu a fost un subiect de consens în Europa.

Aici cred că statul trebuie să facă un pas înapoi și să nu impună o sumedenie de restricții absurde în tot felul de comitete care pot bloca acest proces de reinventare. Sigur că sunt necesare măsuri de siguranță suplimentare și statul are nevoie de un ochi chirurgical care să privească de la un pas în spate ce se întâmplă și să intervină când e cazul, dar acum misiunea este a antreprenorilor și oamenilor de afaceri să găsească soluții, încercând și eșuând și încercând din nou", mai crede Radu Burnete.

România a intrat în această criză cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană și asta restrânge foarte mult paleta de soluții la care putem apela. Gândiți-vă că dacă aveam un surplus bugetar modest, de 1% la începutul anului, acum am fi avut posibilitatea să facem un deficit de -5% sau -6% fără bătăi de cap și asta ar fi însemnat 70-80 de miliarde de lei pe care le puteam folosi ca să ajutăm oameni și companii. Ca să vă faceți o idee, șomajul tehnic costă câteva miliarde pe lună", mi-a mai spus Radu Burnete.

"Am văzut companii care ar fi trebui să fie mai bine pregătite și nu au fost. Companiile aeriene din SUA sunt exemplul cel mai la îndemână, dar mai sunt și altele. La modul general – și lăsând puțin la o parte industriile care au fost pur și simplu închise prin decret – criza aceasta a lovit companiile încărcate cu datorii și puține rezerve și mai puțin pe aceia care au vrut (și au putut) să-și pună deoparte bani pentru astfel de situații neprevăzute", mi-a spus Radu Burnete.

Am încercat să înțeleg ce ne rezervă viitorul cu ajutorul unor specialiști recunoscuți în domeniul lor de activitate: Radu Burnete, directorul executiv al Federației patronale Concordia, Vlad Mixich, expert în politici de sănătate publică, Constantin Vică, director adjunct al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, Claudiu Degeratu, analist militar și de politică externă și Grațian Mihăilescu, fondatorul UrbanizeHub.

În urmă cu câteva luni, niciun politician de pe planetă nu-și imagina că va fi nevoit să-și țină cetățenii în casă, sub amenințarea militarilor înarmați sau a amenzilor uriașe. Nici un întreprinzător nu s-a pregătit probabil pentru situația când va trebui să-și oprească activitatea de pe o zi pe alta.

Chiar dacă nu am rezolvat încă problemele prezentului, pandemia de coronavirus ne ține încă în casă și continuă să facă victime, trebuie să ne gândim totuși și la cum va arăta viitorul. Lumea intră într-o nouă etapă a existenței sale, iar întrebarea este dacă ar trebui să ne fie frică de ce va veni sau ar trebui să privim schimbările ca pe niște oportunități.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

Chiar dacă nu am rezolvat încă problemele prezentului, pandemia de coronavirus ne ține încă în casă și continuă să facă victime, trebuie să ne gândim totuși și...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)