Cum sunt maltratați caii în zile la Bobotează in cadrul ritualului de „Botez al cailor“

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

The Guardian

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești. Dar, în loc de „A fost odată...

Tanarul de 20 de ani, din satul Costesti, batut cu cruzime de un grup de constateni in seara de Revelion, a decedat pe patul de spital.

Cancelarul german Angela Merkel se întâlneşte sâmbătă, la Moscova, cu preşedintele rus Vladimir Putin, în contextul amplificării tensiunilor în Orientul Mijlociu şi în alte regiuni, a anunţat luni Guvernul german, relatează The Associated Press.

Botezul cailor în varianta barbară are loc şi localitatea dâmboviţeană Vişina. În 2019, primăria a fost amendată cu 10.000 de lei pentru organizarea evenimentului, după ce chiar primarul le-a înmânat diplome concurenţilor.

Organizaţiile pentru protecţia animalelor spun că scenele de cruzime ar trebui preîntâmpinate de autorităţi. „Noi mereu sesizăm Poliţia despre astfel de cazuri, şi nu vorbim doar despre câini, ci şi despre cai. De câte ori am avut ocazia, am oferit sprijin şi adăpost pentru caii bătuţi de chiar proprietarii lor. De cele mai multe ori, aceşti criminali primesc o amendă şi apoi tot ei au grijă de respectivii cai. Ar trebui să facă puşcărie“, a spus Cristina Păun, preşedina Asociaţiei „Sufleţel“ din Târgovişte.

Poliţiştii au preferat să se autosesize Poliţiştii din Dâmboviţa susţin că s-au sesizat şi ei post-factum şi anchetează situaţia. „În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de rănirea sau schingiuirea animalelor, fapta prevăzută de articolul 25, alineatul (1), litera E, din Legea 205/2004 privind protecţia animalelor. Cercetările se efectuează sub coordonarea procurorului de caz, urmând că la finalizarea acestora să se propună soluţie prin unitatea de parchet competenţă“, au precizat oficialii IPJ Dâmboviţa.

„Noi am primit o cerere pentru aprobarea acestui eveniment de la Mogoşeşti, dar n-am dat aviz. Astfel de concursuri sunt interzise pe tot teritoriul judeţului. Deocamdată, n-am fost sesizaţi de nimeni despre schingiuirea animalelor, dar ne autosesizăm şi vom lua măsuri. Cei care vor fi găsiţi vinovaţi vor fi amendaţi cu până la 20.000 de lei“, ne-a declarat Sandu Tolea, directorul DSVSA Dâmboviţa.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)