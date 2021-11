Cum te ajută să slăbeşti dieta cu orez

Dieta asiaticilor i-a inspirat pe nutriţionişti şi, în urma unor studii atente efectuate asupra obiceiurilor alimentare, a apărut faimoasa dietă cu orez. În afară de redobândirea siluetei, iată ce alte beneficii aduce organismului acest regim alimentar.

Este cunoscut faptul că asiaticii sunt mari consumatori de orez, iar în rândul lor obezitatea are o rată foarte mică. De aceea, nutriţioniştii au ajuns la concluzia că o dietă cu orez asigură o scădere mare a masei corporale şi, în acelaşi timp, asigură şi o detoxifiere a organismului.

Albumina, cheia succesului

Un rol decisiv în declanşarea procesului de detoxifiere îl are albumina din orez. Această substanţă are proprietatea de a echilibra digestia, de a favoriza curăţarea toxinelor din organism şi, implicit, de a reduce retenţia de apă. De asemenea, dieta cu orez are şi proprietatea de a asigura protejarea ficatului pentru că ea împiedică depunerile de grăsimi.

Pierdeţi 10-15 kg pe lună

Persoanele care doresc să slăbească şi recurg la dieta cu orez vor reuşi să slăbească, în medie, 10-15 kg în decurs de o lună. Pentru a atinge acest obiectiv, evident că trebuie să eliminaţi din meniu carnea, pâinea, orice tip de prăjeli şi consumul de cafea. Pe toată durata dietei, hidratarea organismului va fi asigurată, exclusiv, de consumul de apă. Secretul dietei este să consumaţi, de trei ori pe zi – la mesele principale – orez, în porţii ce nu trebuie să fie mai mari de 500 g. Sau puteţi avea o masă pe zi cu două fructe – exclus banane şi struguri – sau lactate degresate şi ou fiert sau piept de pui la grătar, iar celelalte două cu orez.