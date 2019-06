Cum te-ar putea ajuta mirosul de trandafiri și ciocolată să te lași de fumat

Utilizarea mirosurilor plăcute reduce pofta de fumat, iar rezultatele cercetării în acest sens sunt promițătoare. Rata de fumători a scăzut în ultimii 50 de ani, iar aproximativ 6 milioane de români se declară fumători. Majoritatea fumătorilor adulți dorește să renunțe la acest viciu și cel puțin jumătate au încercat în ultimul an, dar jumătate dintre cei aceștia din urmă recidivează în doar două săptămâni. Chiar și înlocuind nicotina cu altceva, recidiva este obișnuită.

Cercetătorii americani au descoperit o metodă unică, care poate ține fumătorii departe de țigări. Inspirarea unui miros plăcut ar putea fi suficientă pentru a suprima dorința de a fuma, cel puțin temporar. Această metodă ar putea fi folosită ca parte dintr-un program de renunțare la fumat, potrivit unui studiu publicat recent în Journal of Abnormal Psychology.

Actualitate 27 Iunie 2019, ora: 11:43

