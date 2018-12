Cum va fi lumea în 2019? Profețiile scriitorului SF Isaac Asimov devin realitate una după alta!

În ajunul sărbătorilor de iarnă, premierul Pavel Filip a fost colindat de către elevii și profesorii gimnaziului din satul său de baștină Pănășești și corul bărbătesc de la Mănăstirea Căpriana. „Nu am auzit colinde mai frumoase decât cele de la...

Actorul, scenaristul și directorul artistic al Studio Kvartal 95 "Vladimir Zelensky a acordat un amplu interviu jurnalistului Dmitry Gordon, unde a recunoscut ca va candida pentru președinția Ucrainei in martie 2019. Potrivit sondajelor, Zelensky ocupă al doilea loc în...

Pe final de an, cel mai iubit fiu al poporului moldovenesc, Președintele „Întregii Moldove” Igor Dodon s-a produs într-un spectacol televizat la un post privat de televiziune. Moderatorul emisiunii a manifestat o echidistanță de un plasticism remarcabil, astfel...

Cel puțin 3 persoane au murit, iar alte 79 sunt date dispărute, după ce un bloc din orașul Magnitogorsk, din Rusia, s-a prăbușit parțial, în urma unei explozii cauzate, cel mai probabil, de o scurgere de gaze, relatează The Guardian.

1.Un robot nu are voie să pricinuiască vreun rău unei ființe umane, sau, prin neintervenție, să permită ca unei ființe omenești să i se facă un rău.

0.Un robot nu are voie să pricinuiască vreun rău umanității sau să permită prin neintervenție ca umanitatea să fie pusă în pericol.

Articolul original a fost publicat în "The Star", la 31 decembrie 1983.

"Complexitatea din ce în ce mai mare a societăţii va face imposibilă munca fără ele, și acele părţi ale lumii care rămân în urmă în această privinţă vor avea de suferit, iar guvernele lor se vor bate pe informatizare, aşa cum se bat acum pentru arme. Efectul imediat al intensificării computerizării va fi, desigur, să ne schimbăm complet obiceiurile de lucru… Locurile de muncă care vor apărea, vor implica în mod inevitabil proiectarea, fabricarea, instalarea, întreținerea și repararea calculatoarelor și a roboților, precum și o înțelegere a industriilor cu totul noi pe care aceste mașini "inteligente" le vor face posibile. Aceasta înseamnă că trebuie să aibă loc o schimbare vastă în ceea ce privește natura educației, iar populații întregi trebuie să devină "licențiate pe calculator" și trebuie să fie învățate să se descurce într-o lume «high tech» ", declara Asimov pentru The Star.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)