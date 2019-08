Cum va sărbători Dodon independența

Și imediat după asta, vor urma sărbătorile din august - Ziua Independenței față de URSS, dar și celebrarea rezistenței Limbii Române în Basarabia. Ca și până acum, prorusul Dodon nu va sta acasă, va ieși în lume, va apărea în fața camerelor pentru a arăta tuturor cât este el de deștept.

Până la urmă doar un gânsac infatuat sau o slugă fără alternativă ar fi mers la Sf. Munte Athos să se roage (cu suita după el, inclusiv cu operator foto care imortaliza orice mișcare a „prezidentului”), iar după aceasta să meargă în Republica Islamică Iran. Toată lumea bănuiește că prezidentul-marionetă este condus de Moscova și merge acolo unde i se spune. După ce-a călărit tractoare belaruse și s-a întâlnit cu oficiali ai Coreei de Nord, vizita la Teheran este una absolut normală.

A profanat tricolorul (a câta oară?)

Ceea ce se anunța o simplă vizită externă, s-a transformat pentru Dodon într-o mare bătaie de cap. Chiar din primele „poze” de la inaugurarea președintelui Republicii Islamice Iran, a fost observată stema „cenzurată” sau profanată a RM. Întotdeauna când unioniștii ieșeau la manifestații cu tricolorul românesc, fără stemă pe el, dodoniștii făceau spume la gură despre profanarea steagului. Acum, când chiar liderul lor a mers într-o țară islamică și a scos crucea de pe stemă - toți fanii lui au luat apă în gură. Nu te puteai aștepta la altceva, întotdeauna electoratul prorus a știut cum să mintă pentru a-și proteja interesele, doar noi am fost mereu naivi și le-am crezut minciunile. Spre exemplu, în toate sondajele, privind denumirea limbii pe care o vorbim (ei n-o vorbesc, doar încearcă să ne impună nouă o denumire comodă lor), vedem cum rușii mereu insistă pe denumirea de „moldovenească”. De ce atunci, apărători moldovenismului nu sunt deranjați că tinerii rusolingvi, din liceele RM, învață istoria din manuale donate de F. Rusă? Ce fel de patrioți vor crește acești copii?

Până la urmă e și vina noastră, a băștinașilor majoritari. De ce am acceptat, ca în 25 de ani, toții elevii din satele ucrainene, bulgare și găgăuze să facă studii în limba rusă? Ce șansă avem să ne afirmăm independența față de Rusia, dacă din bugetul Chișinăului, din taxele moldovenilor sunt plătite școli de rusificare a cetățenilor noștri? Guvernul din Chișinău ar trebui măcar acum, la un sfert de veac de la Independență să vadă ce politici au funcționat și care nu. Dacă Guvernul ar fi reacționat dur atunci când mancurții proruși umblau cu un drapel inventat de niște istorici fără prea multă minte, nu s-ar fi ajuns ca Dodon să umble prin țări musulmane cu steme cenzurate de dragul islamicilor. Dacă această vizită ar fi fost prima dată când stema era profanată, s-ar putea vorbi de o greșeală. Dar este a doua vizită. Și atunci presa a scris despre profanarea stemei. Ei și ce? Dacă atunci nimeni n-a pățit nimic, practic, s-a dat undă verde pentru modificarea stemei după bunul plac al cuiva. Dacă autoritățile statului nu vor reacționa mâine, o să ne trezim că pe tricolor este un vultur bicefal după model rusesc sau o stemă sovietică.



Dodon e făcut clovn în presa de la Tiraspol

Analiștii care cunosc bine situația din raioanele de est, știu că liderii de acolo sunt maeștri în a spune minciuni partenerilor de dialog. Având sub control un stat-SRL, pe care-l jefuiesc de parcă am trăi în Evul Mediu, aceștia știu ce să spună interlocutorului pentru a obține ceea ce au nevoie. Întotdeauna una au zis la Moscova, alta la Chișinău, cu totul altceva la întâlnirile „5+2” sau cu alți parteneri externi. Ei nu dau doi bani pe ruși, moldoveni sau europeni. Unicul lor interes este să mențină actuala configurație, care le permite să fie protejați de ruși ca să poată fura în continuare. Cât de sinceră este iubirea lor față de Moscova, dacă majoritatea exporturilor din regiune merg spre România? Recent, pe pagina agenției oficiale de știri a separatiștilor (novosti pmr) a apărut un articol semnat de liderul Partidului Nostru - unde Dodon este numit direct clovn. Vă dați seama ce imagine are prorusul Dodon, dacă până și transnistrenii îl fac cu ou și cu oțet?… Cum o să reîntregească acesta Moldova, dacă ei îl fac clovn?

Povestea cu federalizarea RM va rămâne doar o poveste. Separatiștii vor accepta așa ceva doar când vor avea garanții totale că vor putea să facă ce vor ca și până acum. Ei nu doresc nici reîntregirea și nici „unirea cu Rusia” așa cum se prefac, pentru că în ambele cazuri pierd puterea - iar fără putere nu poți fura fără griji.

Nimeni nu pune la îndoială capacitatea „politehnologilor” ruși care-l consiliază pe Dodon să inventeze noi minciuni. Dar cu fiecare vizită, cu fiecare apariție, vedem cu toții că regele e gol. E puțin probabil ca sărmanii pensionari rusolingvi, care l-au votat pe Dodon, sunt extaziați că acesta, în 7 luni de „serviciu”, a reușit să meargă deja de 5 ori în concediu. Să te declari împotriva Europei, dar să pui poze pe rețele sociale, cum stai relaxat pe iahturi în Uniunea Europeană - trebuie să fii extrem de infatuat să ai impresia că cineva „apreciază” asemenea manifestări. În realitate, la ce te poți aștepta de la un discipol al lui Vladimir Voronin, care, la fel, se dădea mare apărător al moldovenilor de Europa, în timp ce fiul său, Oleg, spărgea milioane de euro prin malluri de lux din Uniunea Europeană.

August 2017