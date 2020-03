Cum vede un medic care tratează pacienți cu coronavirus situația din România: Am luat măsuri stricte înaintea celorlalți, nu am ratat startul. Stăm bine în comparație cu alte țări

România a luat măsuri stricte în încercarea de a limita răspândirea infecției cu noul coronavirus "cumva înaintea celorlalți, nu am ratat startul", declară, într-un interviu acordat HotNews.ro, Adrian Marinescu, medic primar la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București, unde au fost tratați până acum cei mai mulți dintre pacienții români infectați cu noul coronavirus.

Chiar dacă în fiecare zi se înregistreaza în țara noastră noi cazuri, medicul Adrian Marinescu subliniază că "cei mai mulți dintre cei pe care îi descoperim sunt deja luați în evidență, sunt persoane aflate în autoizolare sau în carantină, așa încât ei nu pot să transmită mai departe", lucru care este foarte important.

Loading...

Trendul este în mod clar crescător, iar în România se va înregistra în fiecare zi un anumit număr de cazuri, spune Adrian Marinescu. Partea bună este însă, potrivit medicului, aceea că în țara noastră încă se face anchete epidemiologice corecte - la majoritatea cazurilor confirmate până acum, încă se pot stabili persoanele care au intrat în contact, lucru imposibil în acest moment în Italia sau chiar în Germania sau Spania, explică medicul Adrian Marinescu: "Este foarte important ca de fiecare dată când este un caz testat pozitiv să reușești să faci o anchetă epidemiologică corectă, adică să stabilești contacții direcți. Lucru care, în momentul ăsta, în Europa nu se poate face în țări precum Italia sau chiar Germania, Spania și așa mai departe. E foarte important că putem face acest lucru."

Sunt motivele pentru care medicul Adrian Marinescu spune că situația din România este bună în acest moment, în context mondial și european: "Dacă ne referim la situația României, categoric că trebuie să o luăm în contextul mondial și european, nu avem cum să o luăm separat. Prin comparație, stăm bine. Și când spun că stăm bine, mă refer la faptul că avem un număr mic de cazuri. Și mai important este că dintre aceste cazuri, chiar dacă în fiecare zi avem cazuri noi, este bine că cei mai mulți dintre cei pe care îi descoperim sunt deja luați în evidență, sunt persoane aflate în autoizolare sau în carantină, așa încât ei nu pot să transmită mai departe."

El subliniază și faptul că "Și mai e foarte important că măsurile astea pe care le-am luat și care sunt stricte au fost luate cumva înaintea celorlalți. Adică noi nu am ratat startul în felul ăsta, am luat niște măsuri stricte și vom mai lua măsuri - vor fi luate în dinamică - în punctul în care noi încă nu am scăpat lucrurile din observare."



Măsurile luate de autorități trebuie dublate de măsuri individuale pentru a fi eficiente. Ce facem pentru a ne feri de coronavirus

Pentru a fi eficiente, măsurile luate de autorități trebuie dublate și de măsuri individuale, atrage atenția medicul Adrian Marinescu.



Ce poți să faci pentru a te feri de coronavirus - măsuri recomandate de medicul Adrian Marinescu:

Fiecare dintre noi trebuie să realizeze că pe lângă măsurile acelea de igienă despre care tot vorbim - apă, săpun, dezinfectant etc. - să conștientizeze că în momentul ăsta ar trebui să încercăm să nu ne deplasăm, nici dintr-o localitate în alta, nu mai vorbesc de a ieși din țară.

Ar trebui să încercăm să evităm tot ce înseamnă aglomerare urbană și, de fapt, să încercăm să avem un contact cât mai mic cu semenii noștri în momentul ăsta. Să fim, dacă vreți să folosim o notă nu neapărat de glumă, dar ar trebui să fim mai puțin sociali - adică în momentul ăsta să evităm îmbrățițările, să dăm mâna etc. E o perioadă în care chiar ar trebui să facem asta.

Școlile sunt închise și e important ca cei mici să stea mai mult în casă sau să fie în locuri în aer liber - în niciun caz în mall-uri sau în spațiile de joacă din interiorul mall-urilor, nici vorbă să meargă la cinematograf sau la petreceri.

Iar pentru adulți, același lucru. Trebuie să fie un circuit cât mai sigur și să venim un contact cu cât mai puțină lume.

Dacă am avut un context epidemiologic - dacă am călătorit în străinătate sau știm că am venit în contact cu o persoană testată pozitiv cu virusul, aceste date trebuie să le prezentăm repede oficialităților și în mod corect.

Timpul este foarte important. Dacă raportăm aceste lucruri corect și la timp, împiedicăm alte îmbolnăviri.