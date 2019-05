Cum vor nouă state membre UE, printre care și România, să consolideze politica externă comună

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Tornadele - pe care pana acum le vedeam mai mult prin filmele americane - sunt semnalate din ce in ce mai des si in Romania. Iar furtunile pe care le-am vazut zilele trecute ar putea fi abia inceputul unor modificari ale vremii pe care nici macar nu le-am banuit.

Această situaţie a devenit deosebit de evidentă la 5 februarie din acest an: UE nu a putut manifesta o poziţie hotărâtă în cazul a trei probleme de politică externă, deoarece în cazul fiecăreia a existat câte un stat care s-a împotrivit. În cazul Venezuelei, referitor la recunoaşterea lui Juan Guaidó ca preşedinte interimar, Italia a jucat acest rol. În cazul declaraţiei comune cu Liga Arabă, Ungaria a fost cea care nu a fost de acord din cauza cuvântului „migraţie”. Iar la o declaraţie comună a UE privind sfârşitul acordului INF, şase state care nu făceau parte din NATO – Irlanda, Suedia, Finlanda, Austria, Malta şi Ciprul – au refuzat să semneze documentul. Astfel în această zi plină de succes din punctul de vedere al politicii mondiale, UE a rămas fără grai.

UE se află sub presiune: relaţiile cu marile puteri China, Rusia şi SUA încep să se denatureze. Ordinea internaţională care garanta în deceniile trecute pacea şi stabilitatea nu mai prezintă încredere. De asemenea în imediata apropiere se află multe focare de criză fără să existe vreo posibilitate dinspre Bruxelles privind o intervenţie hotărâtă i=împotriva acestora.

