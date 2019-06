Cum vorbim, cum scriem /// Careva poate fi cineva

Careva este un pronume nehotărât, sinonim cu cineva, vreunul, oricare. De regulă, se foloseşte în raport cu o persoană necunoscută, pe care vorbitorul nu o identifică numind-o concret, de ex.: Ştie careva (= cineva, vreunul) la ce oră vine şeful? În comunicare apar mai mult sinonimele lui careva, în special, cineva şi vreunul, însă toate pronumele nehotărâte exprimă raportul parte-întreg: careva/cineva/vreunul/oricare/indiferent care - din grup, din clasă, din cei prezenţi, dintre studenţi etc.

Dar felul în care pronumele careva apare de multe ori în vorbirea basarabenilor nu se încadrează în normele literare, pentru că acest cuvânt nu mai este folosit ca pronume, ci ca adjectiv, caracterizând un substantiv. Mai ales reporterii şi prezentatorii de la posturile de radio şi televiziune se întrec în a ne spune că „Nu au fost atestate careva nereguli”, „A existat o careva problemă”, „S-au comis careva abateri”, „Noi am avut careva întrebări”, „S-a vorbit despre careva sume” ş.a.m.d., enunţuri în care nu pot apărea sinonimele lui careva - nimeni nu va spune „cineva nereguli” sau „am avut oricare întrebări”.

De unde atunci se ia acest careva folosit nelalocul său? Tot de acolo, din arsenalul calchierilor din limba rusă, de data aceasta copiindu-se construcţiile cu какие-то, какой-то, какие-либо etc.: în „am avut careva întrebări” se recunoaşte foarte bine modelul „у нас были какие-то вопросы”, „o careva problemă” derivă din „какая-то проблема”, „careva abateri” - din „какие-либо нарушения” etc.