Cum vorbim, cum scriem?: Despre ton şi intonaţie

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Doi deținuți de la Penitenciarul nr.2-Lipcani intenționau să evadeze printr-un tunel săpat sub zidul închisorii, dar au fost prinși până să-și pună planul în practică.

Oricât de tari şi mari ar fi radioprezentatorii, ei trebuie să ţină cont de faptul că aproximativ 35% de informaţie se transmit pe cale paraverbală. Iar vorbirea monotonă şi rectilinie a unora pare să confirme gluma care circulă acum pe internet despre cele patru viteze ale moldovenilor: a patra - înşet; a treia - înşetişor; a doua - tot pe loc, pe loc, pe loc, întâia - răzămat. Ca să nu ne hurducăm, fraţilor, că putem asuda sub limbă făcând atâtea eforturi în faţa microfonului.

Este extrem de jenantă situaţia, tot de la acest post de radio, când prezentatorul „îşi drege vocea” direct în microfon (deşi trebuia să facă acest exerciţiu cu mult mai înainte), apoi înghite în sec şi cu buzele uscate spune câte o frază pe un ton monoton şi fără expresie, ca al unui om trezit din somn pe neaşteptate. Cazul respectiv de vorbire îngălată, fără intonaţie, cu tonul coborând aproape până la zero s-a demonstrat recent într-o transmisiune directă, în timpul unui dialog chiar cu preşedintele executivului.

