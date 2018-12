Cum învingem gripa? Sfaturi 100% eficiente

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

În cadrul studiilor universitare și postuniversitare se scriu și se susțin mai multe tipuri de teze - de an, de licență, de masterat, de doctorat și elaborarea acestor lucrări este o preocupare permanentă a catedrelor de profil și a profesorilor care îi ghidează pe...

Carnea are un rol foarte important în alimentație, dar tot mai multe persoane aleg să renunțe la ea. Înainte să faci asta, ar trebui să știi ce se petrece în organismul tău când iei această decizie.

Fostul trimis al Ucrainei la NATO, generalul-maior Petro Garașciuk, a declarat într-un interviu acordat televiziunii ucrainene Obozrevatel, faptul că Ucraina are capacități unice - intelectuale, organizaționale și financiare - pentru a crea arme nucleare.

Partidul Liberal Democrat din Moldova nu este acceptat în blocul electoral format din PAS și PPDA, deoarece are tangențe directe cu furtul miliardului din băncile moldovenești. De această părere este jurnalistul român Victor Nichituș, într-un material publicat pe...

Astăzi avem parte de încă o zi cu temperaturi pozitive și vreme de toamnă. Minima zilei nu va fi mai mică de zero grade, iar în întreg teritoriul cerul va fi acoperit de nori groși. În sud sunt prognozate 5 grade, în Chișinău și centru 3, iar la nord...

"Am decis să nu fiu părtaș la așa ceva, am decis să mă retrag din PL" - anunțul a fost făcut de Valeriu Munteanu.

Contează faptul că acesta este un virus, că se transmite pe cale aerogenă şi că afectează organele respiratorii. De aici rezultă şi acţiunile noastre concrete.1. Nu există remedii pentru profilaxia gripei. Nici usturoiul, nici ceapa, nici mixturile sau pastilele nu sunt în stare să vă protejeze de viroze respiratorii în general şi de gripă în particular. Toate aceste metode tradiţionale reprezintă doar o calmare a propriului sistem nervos.2. Sursa virozei este omul. Cu cât mai puţini oameni sunt în jur, cu atât mai mici sunt şansele de îmbolnăvire. Carantina este cea mai eficientă metodă de luptă cu epidemia!3. Omul bolnav trebuie să poarte mască medicală pentru a nu-i molipsi pe cei sănătoşi. Picăturile sale de salivă vor rămâne pe mască şi virusul nu se va răspândi.4. Spălaţi mâinile cât mai des, iar dacă nu aveţi această posibilitate, folosiţi soluţii dezinfectante şi şerveţele umede. Pe perioada epidemiei ar fi bine să renunţaţi să strângeţi mâna celor din jur şi să evitaţi utilizarea bancomatelor: banii sunt de asemenea un mijloc de transmitere a viruşilor.5. Nimeni nu interzice plimbările în aer liber pe timp de epidemie: o simplă plimbare nu vă poate îmbolnăvi. Ce trebuie să evitaţi este aglomeraţia.6. Este important să menţineţi o temperatură optimă în încăperea în care petreceţi mult timp: temperatură de circa 20°С şi umiditate de 50-70%. Este de dorit, de asemenea, să spălaţi podeaua şi să ştergeţi praful mai des: în perioada rece a anului caloriferele usucă aerul, ceea ce contribuie la răspândirea virozelor. E important să menţineţi mucoasa nasului umedă: aceasta va fi o barieră împotriva oricărui virus. Puteţi cumpăra nişte picături speciale cu apă de mare din farmacie, fie le puteţi prepara de sine stătător. Este suficient să dizolvaţi 1 linguriţă de sare obişnuită într-un litru de apă fiartă şi să turnaţi soluţia într-o sticluţă. Vă recomand să spălaţi şi să umeziţi nasul astfel cât mai des!1. Trebuie să vă îmbrăcaţi călduros, dar în cameră să fie răcoare şi umiditatea să fie ridicată: temperatură de circa 20°С, umiditate de 50-70%. Spălaţi şi umeziţi podeaua şi aerisiţi încăperea.2. Nu vă impuneţi să mâncaţi! Dacă vă este foame e mai bine să alegeţi ceva uşor, lichid, bogat în glucide.3. Este important să consumaţi mult lichid! Puteţi bea ceai, compot, sucuri şi apă minerală.4. Trebuie să umeziţi nasul cu soluţie de sare şi să-l spălaţi des.5. Dacă aveţi febră limitaţi-vă la paracetamol sau ibuprofen, în nici un caz nu luaţi aspirină.6. Virozele nu se tratează cu antibiotice. Aceste medicamente cresc riscul ca boala să dea complicaţii!7. Nu luaţi nici un fel de expectorante fără prescripţia medicului!

