Cumătra lui Chicu, șefa Cancelariei de Stat. Cum comentează prim-ministrul

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

În România post-decembristă comunismul a devenit un agent electoral de mare calibru al dreptei. Pentru că am avut un partid de stînga născut, pe bune, din cenușa fostului PCR, iar dreapta nu a prididit să proclame, la fiecare ciclu electoral, nevoia...

„Motivele desemnării doamnei Liliana Iaconi pentru funcția de secretar general al Guvernului au fost cele declarate de mine în ședința de guvern – profesionalism, patriotism, disciplină de fier și capacitate de muncă 24/24. Nu suntem rude, dar cunosc familia doamnei Iaconi de mult timp – am fost colegi de facultate cu soțul Doamnei. Exact așa, cum am fost coleg și ne știm de la 17 ani cu Dna Maia Sandu, Dl Veaceslav Negruță, Dl Sergiu Pușcuța și mulți alți colegi mminunați, care activează atât în sectorul public, dar și cel privat. Relațiile de rudenie și cumătrismul – după cumm cred înțelegeți, nu sunt „profilul” acestui grup de persoane”, a declarat prim-ministrul Ion Chicu pentru Ziarul de Gardă.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)