Cuptoare electrice: avantajele în fața analogilor de gaz

Ce să cumpărați un cuptor electric sau cu gaz? Cele două tehnologii au propriile avantaje și dezavantaje. În ultimii zece ani, tendința s-a schimbat și tot mai mulți cumpărători preferă cuptoarele electrice. Dar, în unele cazuri, o astfel de construcție pur și simplu nu va funcționa. De exemplu, pentru casele în care întreruperile de curent electric sunt frecvente, iar cablurile vechi nu pot rezista la puterea tehnicii noi. Am rugat consultanții magazinului online bomba.md să ne ofere răspuns despre avantajele și proprietățile alegerii unui cuptor electric.



Particularitățile construcției

Cuptoarele din noua generație sunt echipate cu toate opțiunile necesare pentru gătit: grătar, rotișor, taimer, blocare și programe pentru coacerea diferitelor produse.

Primul aspect care îl interesează pe cumpărători este economiile. Cantitatea de gaz consumată depinde de frecvența cu care proprietarii folosesc echipamentul. Nivelul de consum al cuptorului electric depinde de clasa de eficiență energetică și de puterea dispozitivului în sine. Foarte des pe multe dispozitive există categoriile A, B, C și D. Varianta optimală sunt considerați indicatorii: A, A + și A ++. De exemplu, pentru clasa A +, consumul de energie este de 20%, pentru A ++ 50%, ceea ce este un bun indicator.

La fel, consumul de energie electrică depinde de puterea cuptorului. Dacă cuptorul este setat la un nivel ridicat de putere, produsele se vor prepara mai repede, dar și consumul de energie electrică va crește. Volumul camerei de lucru este, de asemenea, important: cu cât volumul este mai mare, cu atât consumul este mai mare. De exemplu, un cuptor cu un volum de 35 de litri va consuma 0,8 kW, în timp ce aparatele de peste 65 de litri vor consuma 1 kW de energie electrică.



Nivelul de siguranță

Pentru mulți utilizatori, gazul, într-adevăr, este periculos în comparație cu electricitatea. Într-adevăr, o scurgere de gaz “albastru” poate avea consecințe grave, mai ales dacă familia are copii mici și animale de companie. Din ce în ce mai mulți cumpărători preferă cuptoarele electrice. Acestea sunt echipate cu uși duble, panouri de siguranță și alte tehnologii care ajută la menținerea în siguranță a spațiilor și a persoanelor.Funcționalitatea

Cuptorul electric are o funcționalitate mai avansată decât cuptoarele pe gaz. În plus, față de funcțiile standard, unele tipuri de cuptoare sunt echipate cu regimul de autocurățare. Aceasta funcționează datorită temperaturii ridicate. Ajungând la un indicator de 500 °C, are loc o curățare pirolitică și toate particulele de murdărie sunt arse și transformate în cenușă. Omologul pe gaz nu are o astfel de funcție de autocurățare, deoarece temperatura maximă atinge doar 320 °C.

Cuptoarele electrice se disting printr-o varietate de elemente de încălzire. Majoritatea brandurilor folosesc regimul de convecție și elemente de încălzire, care garantează o încălzire uniformă. De exemplu, gătitul pizzei într-un cuptor electric este mai ușor și mai rapid decât într-un cuptor cu gaz.

Deseori puteți găsi modele cu aburi și funcții de a găti alimente sănătoase. Adevărații experți culinari vor aprecia sonda de temperatură, care vă permite să determinați temperatura exactă.



Avantajele cuptoarelor electrice

Posibilități funcționale lărgite;Nivel înalt de siguranță;Curățarea rapidă a camerei de lucru;Curățarea independentă de grăsimi și murdărie;Design minimalistic și dimensiuni compacte;Exploatare simplă, cu care va face față chiar și un elev.

Dacă intenționați să achiziționați un cuptor electric, aruncați o privire pe site-ul magazinului online bomba.md. Catalogul conține produse moderne ale producătorilor europeni la cele mai plăcute prețuri cu livrare în Chișinău și în toate orașele Moldovei.