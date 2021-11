Curaj, moldoveni! Sunt alții și mai proști ca noi!

Dacă comparăm situația noastră socială și culturală cu situația altor popoare, entuziasmul nostru privind deșteptăciunea noastră ar putea să se mai sleiască. Cu siguranță, vom găsi și argumente, iar ele cu adevărat există. (Faptul că ne-am aflat aproape 200 de ani sub robie rusească, fără școli, fără cultură, fără democrație nu putea să ne facă mai deștepți decât alții care în acest răstimp aveau universități, teatre, muzee...). Uneori, stau și mă gândesc, ca prostul: dacă, noi, moldovenii, am forma două partide – Partidul Proștilor și Partidul Deștepților – care partid ar câștiga alegerile parlamentare?

Spuneam mai sus că nu am dat de un studiu etnopsihologic dedicat în special prostiei noastre naționale. Faptul că ea, prostia moldovenească, există, nu mai poate fi pus la îndoială. Fiecare popor are proștii și deștepții lui. Despre un popor poți judeca dacă e deștept sau prost în funcție de densitatea proștilor, în raport cu cea a deștepților, la un metru pătrat. Există metodici speciale de stabilire a IQ, coeficientul de inteligență. Dacă numărul proștilor e mai mare decât al inteligenților, poți face concluziile de rigoare, fără a da greș. Dacă s-ar face un studiu special în acest sens, cum ar apărea moldovenii? Ca un neam prost sau deștept?

Nu știu, poate există, dar nu am dat încă de un Tratat despre prostie. Nu știu nici dacă există statistici în acest sens. Pur și simplu niciodată nu m-a preocupat problema prostiei omenești. La români chestiunea prostiei umane a fost „dezbătută”, în stil popular, de Ion Creangă în povestea „Prostia omenească”: Vă amintiți de această poveste? „Cică era odată un om însurat, și omul acela trăia la un loc cu soacră-sa. Nevasta lui, care avea copil de țâță, era cam proastă; dar și soacră-sa nu era tocmai hâtră...”.

Un articol de: Constantin Tănase

