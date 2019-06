Curiozități despre corpul uman

1. La aproximativ fiecare șapte ani, corpul înlocuiește echivalentul a aproximativ un nou schelet.

2. Mai mult de jumătate din cele 206 oase ale corpului omenesc se găsesc în mâini și picioare.

3. Mai mult de jumătate din greutatea pe care o are copilul la naștere este câștigată în timpul ultimelor 6-8 săptămâni de sarcină.

4. Mai mult de un miliard de bacterii sunt pe fiecare labă a piciorului.

5. Majoritatea bărbaților petrec 3.300 ore din viață pentru a se bărbieri. Dacă nu ar fi bărbierită, barba ar putea ajunge la 9 metri într-o viață de om.

6. Mana are 27 de oase.

7. Mâncarea ajunge în aproximativ 7 secunde din gură în stomac.

8. Mandibula este cel mai dur os din organism.

9. Media duratei unui vis profund la om este de 2-3 secunde.

10. Media înălțimii la femei este cu aproximativ 10 cm mai mică decât media înălțimii la bărbați.

11. Mușchiul ochiului este cel mai rapid din organism. El se contractă în mai puțin de o sutime de secundă.

12. Ne schimbam poziția de 30-40 de ori pe noapte. Nevoile medii de somn sunt de 14-22 ore pe zi la un copil până la o lună, 13-15 ore la unul spre 1 an, 10-12 ore până la 6 ani, 9 ore la 12 ani și 7 ore și jumătate la un om adult.

13. Nu se poate strănuta cu ochii deschiși.

14. Omul are aproximativ 76 000 de fire de păr pe cap.

15. Numărul de neuroni din creierul uman ajunge la 100 de miliarde de celule nervoase.