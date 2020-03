Cursa pentru cele patru locuri în CSM: Cine sunt cei 18 candidați și ce averi declară

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Interdicţia asupra utilizării pungilor din plastic de unică folosinţă a intrat în vigoare duminică în statul american New York, o decizie menită să pună capăt utilizării anuale a 23 de miliarde de astfel de pungi care sufocă gropile de gunoi şi umplu de deşeuri...

Astazi este o zi speciala. Este a treia zi, din a treia luna anului. Din punct de vedere numerologic, ziua poarta incarcaturi vibrationale speciale. Pentru a intelege mai bine magia cifrei 3, ia in calcul urmatoarele “coincidente”. Traim intr-o lume tridimensionala, pe a treia planeta...

Analistul economic Adrian Câciu a explicat într-o postare scrisă pe propriul cont de Facebook despre cum reducerea accizei la combustibil nu are efecte pozitive. Potrivit acestuia, „scăderea accizei are efect zero”.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. „Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.

Anul trecut, familia Buzinschi a aplicat la programul Prima casă, procurându-și o locuință de 373 mii de lei, pe care trebuie s-o achite timp de 20 de ani.

Elena Belei are în proprietate două apartamente, de 38,9 metri pătrați, procurat în 2010, și de 40,9 metri pătrați, care i-a fost donat în 2013.

Familia mai are în proprietate un Wolkswagen Transporter, cumpărat în 2014 cu 3 mii de euro, și un Mercedes, cumpărat în 2015 cu 7 mii de euro.

Ludmila Spânu este avocată și conferențiară la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Studii Europene și Universitatea din Iași. Are gradul științific de doctor în drept.

În 2019, profesorul a devenit proprietarul unui teren pentru construcții, de 0,045 ha, repartizat de administrația locală. În același an, Baeșu și-a procurat cu o sută de mii de lei un automobil Mercedes A 150, fabricat în 2007.

