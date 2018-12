Curtea Constituțională a Georgiei a declarat neconstituționale prevederile legale ce privilegiază Biserica Ortodoxă din Georgia

Pentru Cenaclul „Republica” și Atelierul „Vlad Ioviță” Centenarul a venit cu foarte multe călătorii în țară. Cele mai multe la București, însă despre ele am vorbit deja.

Jumătate din români au alocat cadourilor de Crăciun un buget de 300 de lei în acest an, în timp ce 2 din 5 cheltuie până la 750 de lei.

Premierul britanic Theresa May s-a întâlnit marţi cu membrii cabinetului său pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord să părăsească UE fără un acord de retragere, pe fondul unei opoziţii puternice în Parlament, transmite dpa.

Purtătorul de cuvânt al preşedintelui, Mădălina Dobrovolschi, a declarat, marţi seara, că şeful statului “nu a avut sub nicio formă intenţia de a încălca dreptul la demnitate al persoanelor care suferă de autism”.

Mai mulți activiști politici ai opoziției au fost reținuți în Lituania sub suspiciuni de spionaj în favoarea Rusiei, inclusiv fostul președinte al ”Frontului Popular Socialist”, Algirdas Paleckis, transmite Delfi, citand anunțul Procuraturii țării.

Curtea a subliniat că, deoarece legea contestată privind privilegiile fiscale se vizează relațiile juridice stabilite după intrarea în vigoare a aceleiași prevederi, acordarea statutului privilegiat Bisericii Ortodoxe nu are o legătură fermă și reală cu importanța sa istorică și nu reprezintă un beneficiu al statului. Mai mult, Curtea a indicat că lista de proprietăți transferată Bisericii Ortodoxe Georgiene nu este condiționată de circumstanțe istorice și că legea contestată nu prevede nici măcar un temei juridic pentru privatizarea lăcașelor de cult.

Curtea a reținut că protecția patrimoniului cultural reprezintă un interes legitim, deși pentru îndeplinirea acestui obiectiv este nesemnificativ cel care are dreptul să execute lucrări (construirea, restaurarea și pictura bisericilor și catedralelor), atâta timp cât sunt îndeplinite cerințele de ordin tehnic. În ceea ce privește articolul 9 din Constituție, Curtea a acceptat că, Constituția recunoaște rolul deosebit al Bisericii Ortodoxe Autocefale Apostolice din Georgia, dar totuși acest fapt nu presupune acordarea absolută a oricăror privilegii. Aplicarea față de Bisericii Ortodox din Georgia a unui tratament diferit față de alte culte, ar fi contrară dreptului constituțional la egalitate. Curtea Constituțională a mai remarcat că recunoașterea rolului deosebit al Bisericii Ortodoxe Georgiene este asociată cu importanța sa istorică și nu servește ca temei pentru acordarea unor privilegiilor legale pentru creștinismul ortodox în prezent.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)