Curtea de Apel a menținut decizia primei instanțe privind arestul lui Renato Usatîi

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

În perioada 23-27 octombrie am participat la cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură din Timișoara, cu tematica „Țară, țară de adopție”, realizat de o echipă puternică, din care fac parte Robert Șerban, Oana Boca Stănescu, Ioana Gruenwald, Oana...

În plin An Centenar, tema Unirii R. Moldova cu România este abordată tot mai des, inclusiv în unele cercuri ale puterii. Chiar dacă nimeni nu neagă necesitatea acestui eveniment, mulți se spală pe mâini, scuzându-se că deocamdată nu a sosit momentul și că...

Marea Britanie este „deschisă altor relații cu Rusia”, dar Moscova trebuie să schimbe cursul și să oprească atacurile împotriva securității globale și a tratatelor internaționale. Ideea va fi exprimată de premierul Regatului Unit, Theresa May, la banchetul anual al...

Declarațiile incendiare ale fostului şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, sunt trecute sub tăcere de către o parte a presei din Moldova, cea care se autoproclamă echidistantăși independentă. Acest fapt are o explicație,...

"Atunci noi am subliniat în cadrul audierilor că instanţa a ignorat constatarea Interpolului privind caracterul politic al cauzei împotriva liderului PN, precum şi numeroase mărturii ale celor care figurează în dosar. De exemplu, în noiembrie 2017, asasinul Vitalie Proca a recunoscut că a fost executorul tentativei de asasinare a bancherului Gherman Gorbunţov. Au existat, de asemenea, o serie de mărturii care nu au fost luat în considerare nici de instanţa primară, nici de Curtea de Apel", a subliniat avocatul.

"Audierile la care a fost examinată anularea mandatului de arest al lui Usatîi au durat aproape un an. O perioadă atât de lungă a fost parţial determinată de neglijenţa procurorilor. Ei au preferat pur şi simplu să ignore audierile, să nu vină la şedinţe. Drept urmare, mai mulţi dintre ei au fost amendaţi pentru lipsa de respect faţă de instanţă. Dar tendinţa generală din tot acest timp este tergiversarea audierilor", presupune Istrate.

