Curtea Europeană anulează înghețarea conturilor lui Ianukovici

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Procesul lui Ianukovici a îneput in primăvara anului 2017 și s-a judecat în absenta acestuia. Din februarie 2014, fostul președinte al Ucrainei se află în Rusia.

Tribunalul amintește că instanțele Uniunii trebuie să controleze legalitatea tuturor actelor Uniunii sub aspectul respectării drepturilor fundamentale. În această privință, chiar dacă poate întemeia adoptarea sau menținerea măsurilor restrictive pe o decizie a unui stat terț, Consiliul trebuie să verifice el însuși că această decizie a fost luată cu respectarea, printre altele, a dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă.

Sancţiunile fuseseră prelungite până pe 6 martie 2020. Acestea au fost decise în martie 2014 şi prelungite în fiecare an de la această dată.

​Pe 5 martie anul acesta, statele membre UE prelungiseră cu un an măsura de îngheţare a bunurilor care îl vizează pe Viktor Ianukovici şi alte 11 persoane acuzate că au deturnat fonduri publice când au fugit din Ucraina după protestele din Piaţa Maidan din 2014.

