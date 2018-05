Curtea Supremă de Justiție are un nou președinte. Cine este judecătorul care a preluat funcția

Ion Druță a fost votat în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție, scrie deschide.md.

Deputatul Lilian Carp a întrebat-o pe președinta comisiei, raisa Apolschi, dacă atunci când au examinat candidatura lui Druță au discutat și despre dosarele contravorsate pe care acesta le-a examinat.

În replică, Apolschi a spus că ei abordează astfel de subiecte din perspectiva juridică și că până în prezent nu au existat temeiuri ca să fie ridicate semne de întrebare în privința integrității sale.





Maria Ciobanu l-a întrebat pe Druță cum explică faptul că în 2012 și-a ridicat o casă boierească în timp ce salariul său anual nu depășea suma de 200 de mii de lei.

„Vreau să vă spun, în 2003 când a apărut legea care mă obliga să-mi declar veniturile am declarat casa la care vă referiți. În plus de-a lungul timpului am fost supus unor nenumărate verificări și nimeni nu a avut obiecții”, a răspuns Druță.

„Domnule magistrat la așa zisul concurs ați fost întrebat de ce doar Dvs ați participat, iar Dvs ați spus că datorită „calităților Dvs personale”. Domnule magistrat știu că o să vă supere ceea ce o să vă spun, dar tupeul Dvs depășeșete orice imaginație. Dvs chiar nu trebuia să fiți azi în sala de ședințe a Parlamentului”, a adăugat Maria Ciobanu.

Șefia Curții Supreme de Justiție (CSJ) a devenit vacantă la 6 martie, curent, când Mihai Poalelungi, după șapte ani în care a condus instituția, a renunțat la funcție în favoarea fotoliului de președinte al Curții Constituționale.

