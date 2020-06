Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

ROMÂNIA 21 Iunie 2020, ora 10:45 Cutremur în România, dimineața aceasta. Unde s-a simțit și magnitudinea înregistrată Marime Font



Un seism cu magnitudinea de 3,9 pe Richter a avut loc, duminică dimineață, în zona seismică Vrancea, anunță Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.



În ziua de 21 Iunie 2020, la ora 06:47:26 (ora locală a României), s-a produs în zona Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.9, la adâncimea de 120km. Intensitate: II



Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 63km E de Brasov, 78km NE de Ploiesti, 114km S de Bacau, 128km V de Braila, 128km V de Galati, 132km N de Bucuresti, 147km NE de Pitesti, 178km E de Sibiu, 196km SV de Iasi, 197km N de RuseInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

