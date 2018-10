Cutremur în România, în urmă cu puţin timp. Seismul s-a produs la numai 5 kilometri adâncime

Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 pe scara Richter a avut loc, în această dimineaţă, în judeţul Galaţi. Seismul s-a înregistrat la ora 7.23.



Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului transmite că seismul a fost unul de suprafaţă, producându-se la numai 5 kilometri adâncime.

Cutremurul este al cincilea produs în zonă în acest an, trei având loc în luna martie, iar unul in luna ianuarie. Toate sesismele au avut magnitudini sub 3.





Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc în 25 aprilie, relatează INFP.

Cutremurul a avut magnitudinea 4,6 şi s-a înregistrat în apropierea următoarelor oraşe: Covasna (12 kilometri), Întorsura Buzăului (25 de kilometri), Târgu Secuiesc (27 de kilometri), Nehoiu (35 de kilometri) şi Sfîntu Gheorghe (52 de kilometri).