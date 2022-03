CUTREMURĂTOR! Un bebeluș de 40 de zile a murit în Ucraina: Se ascundea cu familia din calea bombelor

Amir avea doar 40 de zile și este o altă victimă a războiului nemilos din Ucraina. Copilașul s-a stins în urmă cu câteva zile, în Harkov, un oraș aproape distrus de asaltul rușilor. Potrivit publicației Euromaidan Press, micuțul de nici 2 luni ar fi făcut pneumonie în timp ce se ascundea cu părinții săi într-un subsol, adăpostindu-se din calea bombelor, scrie observatornews.ro.

Amir, un bebeluș de nici 2 luni de zile, s-a stins în Harkov, după ce s-a îmbolnăvit de pneumonie într-un subsol, unde se adăpostise împreună cu familia din calea bombardamentelor rusești.

Micuțul s-a născut în urmă cu doar 40 de zile, potrivit Euromaidan Press, o echipă de jurnalişti independenţi din Ucraina, care a publicat și imagini din timpul înmormântării copilașului.

Imaginile sfâșietoare arată bebelușul fără viață învelit într-o pătură și legănat de un bărbat, în timp ce are loc înmormântarea.

„Băiatul tadjic Amir, născut în urmă cu patruzeci de zile la Harkov, a făcut pneumonie stând în subsol câteva zile în timpul bombardamentului rusesc de la Harkov. Copilul a murit după ce familia sa a fost evacuată”, a scris Euromaidan Press pe Twitter.

Tajik boy Amir, born forty days ago in Kharkiv, developed pneumonia staying in the basement for several days during Russia's bombing in Kharkiv. The child died after his family was evacuated from Kharkiv,– https://t.co/p5WAAJavL7 pic.twitter.com/D0T36eNiVS

Și deputatul ucrainean Inna Sovsun a comentat despre moartea copilului.

„Amir avea doar 40 de zile. A făcut pneumonie în timp ce se ascundea cu părinții săi într-un subsol din Harkov în timpul bombardamentelor armatei ruse. A murit ieri. Ofer condoleanțe familiei lui Amir și comunității musulmane din Harkov. Putin este un criminal”, este mesajul politicianului.

Amir was just 40 days old. He got pneumonia while hiding with his parents in a basement in #Kharkiv during the shellings by the #russian army. He died yesterday.

I offer my condolences to Amir's family and the Kharkiv Muslim community 😢

Putin is a criminal. pic.twitter.com/h7FopJW27d