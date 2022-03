CUTREMURĂTOR! Fetiță de 6 ani, ucisă în Mariupol de rachetele rusești. Medic: „Arată-i asta lui Putin. Ochii acestui copil și doctorii care plâng”

O fetiță în vârstă de șase ani a fost ucisă în atacul rusesc asupra orașului-port Mariupol, pe care forțele Rusiei l-au lovit cu rachete în ultimele zile.

Fetița era la un supermarket de la marginea orașului, împreună cu părinții săi, atunci când au început bombardamentele, scrie CNN, care citează AP. După bombardament, fata a fost adusă la un spital din Mariupol. Afară, mama sa plângea în fața ambulanței, scrie digi24.ro.



Lângă ea, tatăl fetiței, plin de sânge. O echipă de doctori au preluat fetița și au încercat să îi salveze viața.

„Scoate-o afară! Scoate-o afară! Putem reuși!” a strigat unul dintre medici, surprins într-un material video filmat de foto-reporterul AP, Evgeniy Maloletka.

Fetița a fost așezată pe o targă și dusă în spital, unde medicii și asistentele s-au luptat pentru a o resuscita. Aceasta nu a putut fi însă salvată.

Un medic care pompa oxigen și încerca să o resusciteze s-a întors către camera de filmat și a spus: „Arată-i asta lui Putin. Ochii acestui copil și doctorii care plâng”.

What we know about war? Today I saw a big tragedy of one Ukrainian family which were injured an lost their child. #ukraine #war #invaision #russia #mariupol #apnews pic.twitter.com/IW2lweIad5