„Dacă ar avea un pic de ONOARE, premierul Ion Chicu și-ar da DEMISIA”

„Eu cred că noi am asistat la cea mai perfidă acțiune politică din ultimii ani sau chiar din toată istoria RM. Guvernul Chicu și-ar dori exact aceeași manieră de guvernare pe care a avut-o guvernul Filip, pe care a readus-o în guvernarea PD - PSRM, doar că a adus-o până la limitele extreme. Au venit în Parlament, și-au asumat chipurile responsabiliatea în fața legislativlui, dar într-o mainieră care sfidează orice logică. După care au mers la Curtea Constituțională, instituție care le-a spus că și-au dat cu stângul în dreptul. Dacă premierul Chicu, care și-a asumat responsabilitatea sau, dacă vreți mai simplu, a pariat mandatul de prim-ministru pe adoptarea acestei legi, dacă ar avea acum un pic de onoare și-ar da demisia, pentru că aceasta este logica”, a declarat Ion Terguță, la Jurnal TV.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Noi o ținem pe-a noastră – nu putem. Am încălca o cutumă respectată în popor. Așa că de Guvernul Chicu vom vorbi de acum încolo numai de bine, pentru că de joi, 9 aprilie 2020, Guvernul Chicu este mort.

Horoscop 14 Aprilie 2020, ora: 06:46

Iata horoscopul zilei de azi MARTI 14 APRILIE 2020; luptele de putere sunt la ordinea zilei azi din cauza tensiunii create de cuadratura dintre Soarele aflat in ultima sa saptamana in Berbec pe acest an si impozantul Pluto, planeta renasterii, a distrugerii pentru crearea unui nou inceput. Nu...