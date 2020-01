Dacă Blocul ACUM va nominaliza un candidat apartinic Dodon va câștiga alegerile prezidențiale

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Horoscop 2020 SANATATE. Anul 2020 abia inceput are o activitate planetara intensa. Este anul surprizelor, anul redefinirilor, al oportunitatilor. Anul 2020 este un an cu eclipse, cu Luni pline si Luni noi, cu planete retrograde si tranzite cum nu au mai fost de zeci zi chiar sute de ani. Cum te...

Imaginile de securitatea arată că două rachete iraniene, lansate la distanță de aproximativ 23 de secunde, au lovit avionul ucrainean în Iran pe 8 ianuarie, scrie New York Times.

Alăptarea nu este numai un proces de hrănire a bebelușului, ci și o modalitate bună de a fortifica legătura dintre mamă și copil. Însăși Sharon Spink a spus că îi va lipsi apropierea de fiica ei, Charlotte, care a decis că nu mai dorește laptele matern. Copila are 9...

– Platforma DA este un partid politic care a făcut tot ce îi stă în puteri ca forțele politice din Moldova să fie unite. În 2016, atunci când nimic nu recomanda acest lucru, ne-am retras candidatul din cursă. Am făcut acest lucru pe parcursul anilor. Datorită Platformei DA a avut mai apoi un Bloc ACUM… repet, datorită Platformei DA. Formațiunea noastră are capacitatea unui partid puternic să vină în fața oamenilor cu propriul candidat”, a spus Năstase.

Fostul ministru de interne Andrei Năstase evită să spună dacă o va susține sau nu pe Maia Sandu la alegerile prezidențiale din toamna acestui an.

Astăzi, președintele Platformei Demnitate și Adevăr (PPDA), Andrei Năstase, a declarat că partidele proeuropene și democratice trebuie să înainteze un candidat comun la alegerile prezidențiale din toamna acestui an, care să fie apartinic.

„Asta va fi pur și simplu o greșeală strategică…Eu cred că aici de fapt apele se vor liniști și toată lumea se va așeza la masa de negocieri. În opinia mea va fi ales un candidat care are cele mai mari șanse de a câștiga aceste alegeri prezidențiale”, a spus Vladimir Kulminski în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8 .

