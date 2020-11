”Dacă dezvolți ceva în R. Moldova, neapărat vei întâmpina piedici”

Cetățenii Republicii Moldova cu reședința în Scoția nu au avut posibilitatea de a vota la scrutinele precedente, din simplu motiv că nu au avut niciodată deschisă o secție de votare. De data aceasta, moldovenii care se află pe teritoriul Scoției au posibilitatea să participe la alegerile prezidențiale. Victoria Prunici locuiește în Scoția de aproape cinci ani. A absolvit Edinburgh College, Professional Cookery, Patisserie and Confectionery. Toți acești ani a activat în domeniul HORECA. Actualmente, împreună cu soțul dezvoltă proiectul culinar The wild stump/Buturuga Salbatică. Ea spune că ambii își doresc cât de curând să revină acasă și să dezvolte proiecte culinare în Moldova, aplicand cunoștințele și experiența obținute în Marea Britanie.

Europa Liberă: Voi, la modul cel mai serios, vă gândiți să reveniți? Și în ce condiții ați putea să ajungeți acasă?

Victoria Prunici: „Absolut! Noi vrem să revenim acasă, indiscutabil. Noi am venit aici, am făcut studii, și ne gândeam ca imediat după aceste studii să revenim acasă. Știam că situația se înrăutățește cu acest musiu la putere și echipa sa, și am zis: hai să mai stăm puțin și să vedem care e situația în țară. Pentru că, respectiv, revenind în țară, noi am vrea să dezvoltăm un proiect al nostru.

Dar am vrea să simțim suportul statului, așa cum se face de exemplu, aici, în Scoția. Mai nou, vreo 23 de milioane de lire vor fi oferite pentru 90 de companii care dezvoltă 90 de start-up-uri, și asta este ajutor din partea statului. Pe când, noi știm, dacă dezvolți ceva în R. Moldova, neapărat vei primi piedici și în niciun caz nu vei primi suport, sustinere, așa cum se face aici, de exemplu. Și nu ne simțim motivați, la moment, să venim și să investim ca într-o gaură neagră.”



