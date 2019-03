Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Premierul Theresa May ar putea fi demisă în cazul în care Acordul Brexit pe care l-a negociat cu Uniunea Europeană va fi respins din nou de Camera Comunelor, afirmă doi membri de rang înalt din Partidul Conservator.

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Mai multe porturi au fost închise transportului fluvial şi maritim din cauza vântului puternic. De altfel, judeţul Constanţa se află sub avertizare Cod galben de vânt.

În acelaşi an, NATO a adoptat „Doctrina represaliilor masive” ca strategie de descurajare. Prin aceasta, Alianţa şi-a asumat o lovitură nucleară asupra Pactului de la Varşovia în cazul unui atac militar, precum şi un atac nuclear preemptiv în cazul unei ameninţări la adresa ţărilor NATO. Pe cale de consecinţă, potenţialul nuclear al Statelor Unite a devenit astfel baza pentru securitatea statelor membre ale NATO.

Anul 1957 este considerat un an de referinţă în istoria NATO. Lansarea de către URSS a primului satelit în spaţiu generează criza „Sputnik” precum şi debutul aşa numitei „Curse a Spaţiului”.

Ca rezultat, mizele războiului rece au fost periculoase. Epoca atomică, implicarea spaţiului în această cursă a înarmărilor, eradicarea comunismului în SUA şi în afara acestora, împreună cu răspunsul militar şi ideologic al Moscovei şi aliaţilor ei, au făcut ca lumea să se afle sub ameninţarea ideologică, politică şi economică a comunismului şi a mişcărilor revoluţionare din lumea a treia sau sub presiunea unui capitalism internaţionalizat şi în extindere.

Atunci a luat fiinţă şi a intrat în funcţiune Supreme Headquarters Allied Powers Europe - SHAPE, cu sediul în Rocquencourt, la periferia Parisului şi al cărui prim comandant a fost generalul (US) Dwight D. Eisenhower.

Epoca Războiului Rece se contura Succesiunea evenimentelor cu impact major asupra securităţii europene şi nu numai, testul nuclear sovietic din 1949 şi războiul din Coreea, cu un an mai târziu, au determinat statele membre să consolideze capacităţile operaţionale ale Alianţei şi să stabilească o structură de comandă integrată.

