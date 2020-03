„Dacă nu se prefigurează un sprijin real din partea statului, majoritatea companiilor din industria ușoară vor ajunge intr-un COLAPS ECONOMIC"

Fără indoială, prioritatea numărul unu in această perioadă tensionată trebuie să rămână diminuarea propagării COVID-ului-19 și protejarea cetățenilor noștri, dar in același timp Guvernul Republicii Moldova ar trebui să acționeze rapid, examinând adoptarea unui plan de măsuri urgente in domeniul economic-fiscal, contribuind la prevenirea unei eventuale crize economice in Republica Moldova.

Actualitate 16 Martie 2020, ora: 07:28

