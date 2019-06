Dacă R. Moldova ar primi statutul de candidat prin anii 2020-2030, ar însemna să intre în UE, în cel mai bun caz, undeva spre 2040.

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Preşedintele rus Vladimir Putin se va adresa naţiunii într-un discurs televizat în direct joi, la o zi după ce o investigaţie condusă de Olanda a pus sub acuzare patru separatişti pro-Rusia din Ucraina pentru doborârea zborului MH17 în 2014, relatează The Guardian,...

Trupele de ocupație rusească au continuat astăzi, 19 iunie, bombardamentele în regiunile separatiste ucrainene. Sub focul rușilor a nimerit localitatea ATLU Zolotoe-4 din regiunea Lugansk, acolo unde bombardamentul a avut loc la distanța de numai 30 de metri de un bloc locativ. Din...

Este acum de neconceput ca țări precum Albania și Macedonia, chiar dacă și-ar începe negocierile rapid, să intre în UE înainte de mulți ani de târguieli, poate chiar un deceniu. In cazul Moldovei, caz care nici nu e luat acum în considerare, am putea vorbi chiar de o întreagă generație.

Dar capitalele UE au decis iarăși să nu decidă nimic și au amânat pentru luna octombrie o posibilă invitație făcută Albaniei și Macedoniei de începe negocierile de aderare, în ciuda recomandării făcută luni de Comisia UE, in persoana șefei diplomației europene Federica Mogherini.

Ca și anul trecut, ca în fiecare an, de altfel, țările Uniunii Europene nu au reușit nici acum să ajungă la o unanimitate în chestiunea unei noi extinderi in Balcani, în special prin cooptarea Serbiei și Muntenegrului, cu care s-au început deja negocierile.

