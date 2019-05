”Dacă se dă ordinul, veți trage în manifestanți?” – comandamentul armatei face sondaje în rândul militarilor ruși

Alegerile europarlamentare au adus rezultate dezamăgitoare partidelor aflate la guvernare în Franţa şi Germania, considerate cele două motoare ale Europei, spre deosebire de premierul spaniol Pedro Sanchez, a cărui victorie clară a asigurat socialiştilor spanioli un rol important in...

Cetăţenii cu drept de vot din Uniunea Europeană și-au ales, în perioada 23-26 mai, viitorul Parlament European, primul pas dintr-un proces care va schimba conducerea principalelor instituţii ale UE în cursul acestui an. Verzii europeni au înregistrat un succesc istoric la...

Sediul central al lui Navalnîi a emis un comunicat in care respinge acuzatiile de inscenare. „Nu se știe exact ce s-a întâmplat înainte de filmarea celor de la „Zevzda”. Probabil ca Artur a fost amenintat. Nu lucrăm dupa metodele Ministerului Apărării, nu intimidăm oamenii și nu îi forțăm să mintă în fața camerei „, se arata in comunicat.

Pe 23 mai, soldatul a informat Znak.com că a fost rechemat din permisie la unitatea sa pentru ”discutii”. „Tovarășii spun că ar fi mai bine să nu ma întorc. Astăzi, in unitate au sosit ofițeri FSB, au vorbit cu conducerea unității. Comandantul a spus că m-am îngropat singur foarte adânc si ca oricum sunt ca si concediat „, a spus el.

La 21 mai, sediul din Tiumen al miscarii de opozitie conduse de Alexei Navalnîi a postat un video cu militar rus, care povestea că, la începutul anului 2019, în unitate sa a fost efectuat un sondaj pe teme politice; una dintre întrebări se referea la utilizarea armamentului din dotare împotriva protestatarilor, dacă se dă o astfel de comandă. „Autoritățile înțeleg spre ce se merge și, prin urmare, vor să înțeleagă dacă armata va fi de partea lor când totul va începe”, a spus militarul care in video ar efața blurata.

