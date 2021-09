„Dacă vreau să slăbesc, trebuie să nu mai mănânc pâine“. Cele mai frecvente mituri despre obezitate

Societăţile ştiinţifice alcătuite din medici de diabet, nutriţie şi boli metabolice au întocmit o listă a celor mai des întâlnite concepţii greşite referitoare la motivele pentru care ne îngrăşăm.

Pe primul loc în top se află o prejudecată care arată că nu înţelegem cum ne funcţionează organismul. Astfel, dacă noi înghiţim mai multe calorii decât consumăm prin activitatea noastră zilnică, atunci surplusul se va depune sub formă de grăsime.

Prin urmare „Nu ştiu de ce mă îngraş că nu mânânc mai mult ca alţii“ arată ignorarea balanţei energetice a corpului. Poate că nu mâncăm mai mult ca alţii, dar mâncăm cu siguranţă mai mult decât avem nevoie.

Potrivit „Abecedarului de obezitate“, cooordonat de prof. dr. Nicolae Hâncu, medic de diabet, nutriţie şi boli metabolice, un plus caloric aparent mic, de 25-30 de kilocalorii pe zi, prin acumulare, duce la un surplus de 9.000-18.000 de calorii pe an, deci un adaos la greutate de 1,5-2,5 kilograme. „Dacă vreau să slăbesc, trebuie să nu mai mănânc pâine“ este mitul numărul 2. În fapt, studiile au arătat că dietele cu multe glucide sunt mai puţin obezogene decât cele cu multe grăsimi. Potrivit sursei citate mai sus, se recomandă reducerea cantităţii de cereale integrale ingerate, dar nu excluderea totală din alimentaţie. De asemenea, se recomandă în locul pâinii albe şi a pastelor rafinate, cerealele integrale care au mai multe fibre şi vitamine, la acelaşi număr de calorii. „

Am o dietă foarte bună, am slăbit 5 kilograme într-o săptămână“ este o altă dovadă că nu înţelegem metabolismul. Slăbirea presupune pierderea de strat adipos, adică de grăsime. În curele în care greutatea se diminuează cu 5 kilograme în timp scurt se pierd mai ales apă şi glicogen – depozitul de glucoză din muşchi care livrează energia pentru activitatea musculară - şi nu grăsime. Corpul nostru are, în principiu, 10-15 kilograme de grăsime: 8-15 kilograme, femeile şi 10-20 de kilograme, bărbaţii. O cantitate mult mai mare din această grăsime e prezentă în cazul obezilor. Astfel, pentru a slăbi sănătos este esenţial să mâncăm mai puţin decât necesarul organismului – pentru a „topi“ depozitele de grăsime - şi să avem grijă de proporţia între carbohidraţi şi proteine din alimentaţie. Suplimentul de lipide – grăsimi – nu e important pe termen scurt, întrucât la obezi organismul are suficiente depozite, dar, prin prisma numărului de calorii trebuie restricţionat cu atenţie.

„Mă îngraş pentru că am metabolismul leneş“. Nici vorbă! Studiile au arătat că reducerea metabolismului bazal nu este corelată cu compoziţia corporală. Altfel spus, îngrăşarea apare nu din pricina unui metabolism bazal leneş, ci în urma ingestiei mari de calorii, mult mai multe decât necesarul energetic zilnic.