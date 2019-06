Dacia anunță noi modele. Vor apărea în 2020 și ar include și Loganul electric

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Judecătorii și procurorii din Republica Moldova urmează să treacă printr-o procedură de evaluare a extraordinară a integrității și profesionalismului, inclusiv sub aspectul emiterii actelor ilegale. De asemenea, vor fi verificate averilor acestora în raport cu veniturile oficiale....

Cunoscutul politolog rus, doctorul in stiinte istorice, Valery Solovei, care a părăsit din motive politice postul de șef al departamentului de relații publice al Institutului de Stat pentru Relații Internaționale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse (MGIMO_, a declarat...

România avea anul trecut cele mai reduse preţuri la alimente dintre ţările Uniunii Europene, cu 34,6% mai scăzute decât media UE, iar la recreaţie şi cultură cu 41,6% sub medie, arată datele publicate luni de Eurostat.

Nu este exclus ca brandul românesc să vină din 2020 cu un nou model Sandero. La începutul acestui an, am mai vorbit în acest articol despre un nou posibil model Sandero, surprins în câteva imagini spion, din timpul unor teste. Cel mai probabil, mașina va fi dezvăluită la Salonul auto de la Frankfurt, din Septembrie, dar abia din 2020 poți să speri că va apărea pe piață.

Dacia a avut o creștere fulminantă pe piața automobilelor din Europa chiar de anul trecut, când a făcut vânzări record, mai ales pe segmentul SUV-urilor. Duster, chiar dacă e departe de a fi o mașină 4 x 4 de excepție, e competitivă datorită prețului, are piese ieftine și nu consumă mult carburant, datorită capacității mai mici a motorului. Mai ales dacă ne referim la noul Duster, cel cu motor 1.3 TCe, de 130 și 150 de cai-putere. Nu-i de mirare că Renault consideră Dacia „copilul nostru, mândria noastră”.

„Noi investim 75 de milioane de euro, iar subvenția din partea Guvernului este de 25 de milioane de euro. Ne va permite să producem cu 50.000 mai multe mașini pe an și vom angaja 300 de persoane.”

„Intenția noastră este de a crește capacitatea fabricii de la Mioveni. În prezent, aceasta este de 350.000 de autovehicule pe an, iar din septembrie 2020, vom avea o capacitate de 400.000 de mașini pe an”, a declarat Christophe Dridi.

Noul director general al Renault Group, Christophe Dridi, a declarat cât se poate de clar că Dacia va crește producția de automobile și vor fi lansate și câteva modele noi. Brandul românesc are un mare potențial economic, mașinile sale se vând foarte bine, atât în România, cât și în străinătate, așa că cei de la Renault vor face o investiție importantă care va aduce și mai mult profit.

