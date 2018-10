Dacia Brașovia, mașina superbă pe care ai vrea s-o scoți la plimbare

Opinia publică este intoxicată tot mai insistent de anumite personaje care, intenționat sau din ignoranță, promovează multiple diversiuni rusești, ambalândule sub formă de „analize”. De exemplu, un comentator local, specializat într-o gamă largă de domenii - de la meciurile de...

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Sectorul agricol din Republica Moldova are nevoie de investiții, dar acest lucru nu înseamnă că autoritățile planifică să ofere străinilor dreptul de a cumpăra terenuri. Declarația a fost făcută de către ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae...

Renault, dacă ar vrea să fie o companie și mai apreciată în România, ar putea reinventa câteva modele vechi. Modelul 1310 e unul dintre ele. Apoi, ar putea face din Logan o mașină mai spectaculoasă, așa cum s-a întâmplat cu Duster folosit pentru raliu. Acesta din urmă a fost construit de Renaul Sport și a fost gândit pentru celebra cursă de coastă de la Pikes Peak (Rocky Mountains, SUA). Așa a apărut Duster No Limit, un adevărat „monstru” de 850 de CP.

Creatorul acestui concept care seamănă cu un Mustang este Teodor Năstase, născut în Brașov și care locuiește în Iași. El și-a publicat creația pe pagina de Facebook TNDesign. E pasionat de mașini și pe site-ul său a adunat câteva concepte pe care le-ai vrea pe străzi. De la BMW Limo la Dacia crossover, fiecare model are ceva futurist, dar și ceva nostalgie în el. El a creat și un model Tesla Roadster ceva mai arătos decât mașina pe care Elon Musk a trimis-o în spațiu cu un manechin la bord.

