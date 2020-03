Dacia electrică - Cum poate schimba Spring piața mașinilor care se încarcă la priză. PLUSURI ȘI MINUSURI pentru un model despre care se vorbește de peste 10 ani

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Iranul va mobiliza peste 300.000 de militari și voluntari în încercarea de a ține sub control epidemia de coronavirus, informează The Guardian. Iranul este cea mai afectată țară de pe glob, după China, din punct de vedere al deceselor cauzate de infecția cu coronavirus.

Pentru asta, în iunie va fi lansat în Franța Clio hibrid, dar vor fi în oferte și versiuni hibride încărcabile la priză ale Captur și Megane. la final de an va fi lansat Twingo ZE, iar în 2021 vine și modelul Dacia. https://economie.hotnews.ro/stiri-auto-23699443-dacia-electrica-spring-plusuri-minusuri-10-ani.htm

Autonomia reală (ciclu WLTP) va fi probabil de sub 200 km, dar nu cu mult, de așteptat undeva în jurul a 160-180 km/h, dar ar putea scădea la sub 130 km/h la drumuri lungi unde va rula pe autostradă cu viteză maximă, cu aer condiționat pornit sau cu căldura la maxim pe timp de iarnă. Mașina este o electrică low-cost, chiar dacă Dacia nu mai folosește de mult timp acest termen în comunicarea oficială, înlocuindu-l cu ”smart buy” sau, în cazul de față cu sintagma ”affordable electric car”.

Piața totală poate atinge 2.000 de mașini în acest an și poate ajunge spre 5.000 în 2023.

Presa franceză estimează că Dacia ar putea ajunge să vândă anual în Europa 20-30.000 de mașini electrice/an, deci sub 5% din producția sa, iar marca este nevoită să lanseze aceste modele și fiindcă noile norme de emisii sunt tot mai dure și grupul auto riscă amenzi mari. ”Nu avem încotro. Toți producătorii trebuie să scadă emisiile de CO2”, spunea șeful companiei despre programul de ”electrificare” al Dacia.

Twingo ZE are specificații net superioare lui K-ZE : motorul este de 60 kw (81 CP), viteza maximă este de 135 km/h, autonomia este mai mare de 180 km.

K-ZE are specificații modeste: baterie cu capacitate netă de 26,8 kWh, motor de 33 kW (45 CP) și viteză maximă de 105 km/h. Renault a ales ca prima Dacie electrică să fie derivată din acest mic SUV chinez și nu să fie o clonă de Twingo ZE, mașină prezentată luni și care va fi lansată spre final de an, cu siguranță mai repede decât Dacia Spring.

Dacia Spring are la bază un mic SUV pe care Renault l-a lansat în China la final de 2019, micul K-ZE care este produs împreună cu partenerul local Dongfeng la uzina din Wuhan care este închisă de mai bine de o lună, fiind chiar în regiunea de unde a pornit infectarea cu coronavirus.

Nu trebuie să uităm că vorbim despre un show-car, iar mașina de serie va fi diferită. Dacia nu a spus cât va costa mașina, nici unde va fi produsă și nu există nici poze de la interior. Este însă timp în mai mult de un an să aflăm aceste lucruri.

Mașina are patru locuri și cinci uși, lungimea este de 3,73 metri, cu 34 cm mai puțin decât Sandero și cu 61 cm mai puțin decât Duster. Vorbim deci de o mașină de clasă A, dar aspectul de SUV ar putea face modelul mai atrăgător pentru publicul tânăr, mai ales că SUV-urile de oraș s-au vândut super-bine în Europa în ultimii ani.

Pentru cine are doar drumuri în oraș sau drumuri mai scurte de 150 km mașina va fi o soluție ok

Plusuri Va fi cel mai ieftin model electric din piață: cu subvenții ar putea costa sub 8.000 de euro

De mai bine de un deceniu se vorbește despre o Dacie 100% electrică, iar marți constructorul de la Mioveni a venit cu un concept care în versiunea de serie ar putea să coste chiar și sub 10.000 de euro dacă se mențin subvențiile mari de la noi. Micul SUV de oraș va atrage clienți mai tineri pentru Dacia, va fi lejer cea mai bine vândută mașină electrică de pe piața locală, dar autonomia reală va fi probabil undeva între 150 și 170 km. Mai jos puteți citi unde ar putea fi produsă mașina, cum stă concurența din piață și de ce momentul este unul important pentru mașinile electrice. Nu trebuie să uităm că suntem în fața unui concept-car, mașina de serie va fi lansată probabil în a doua parte din 2021.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)