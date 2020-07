Dacia Spring 2021: un design surprinzător pentru cea mai ieftină mașină electrică din Europa

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Personal MBA explica unele concepte precum: LEGEA DE FIER A PIETEI: motivele pentru care orice afacere este limitata de marimea si calitatea pietei pe care incearca sa o serveasca si de modul in care poti gasi piete mari si generoase.

Arsurile solare dor, uneori chiar foarte rău. Pentru că în fiecare an îţi promiţi că asta este ultima dată când mai faci greşeala de a sta la plajă fără măsură, ne-am decis să te ajutăm cu o listă cu lucruri pe care le poţi face pentru a mai scăpa de suferinţa...

Stiai ca exista plante care racoresc casa? N-o sa mai ai nevoie de aerul conditionat. Bonus, improspateaza si aerul.

Turcia se grăbește să repună pe picioare turismul care asigură într-un an bun 12% din Produsul Intern Brut.

Luna Noua in Rac este aproape. Doar o zi ne mai desparte de ea. Simti chemarea unui nou inceput? Simti ca urmeaza sa iti reiei normalitatea? Luna in Rac inseamna treburi casnice, gatit ceva gustos, vizitarea prietenilor si a familiei. Racul iubeste familia, iar tu stii asta. Luna face...

Pe lângă faptul că sunt foarte gustoase, semințele de dovleac conțin o mulțime de nutrienți valoroși de care organismul tău are nevoie, așadar este bine să le introduci în dieta ta zilnică. Ele sunt folosite pentru tratarea unui număr ridicat de afecțiuni, de la...

Un teribil accident rutier a avut loc pe DN7C, Transfăgărășan, aproape de cabana Capra, potrivit ISU Argeș. Pompierii au intervenit cu două autospeciale și o ambulanță SMURD, plus un echipaj SAJ.

Oameni buni, am decis sa întind o mână de ajutor, prin crearea acestei strângeri de fonduri, familiei actorului (regizorului, profesor de Arta Actorului) Vald Ciobanu sperând în acest fel să facilităm modalitățile de transmitere a banilor pentru cei aflați...

Declară două automobile pe care le are în posesie și susține că locuiește cu familia într-un apartament de circa 67 m.p. din Chișinău. În realitate, deputatul socialist Corneliu Furculiță trăiește într-o casă impunătoare, amplasată într-o suburbie a...

În Germania, de exemplu, guvernul și industria auto acoperă 6.000 de euro din prețul de vânzare pentru vehicule electrice care costă sub 40.000 de euro. Este cadrul perfect pentru ca Spring să devină favorită în toată Europa pentru operatori de flote și servicii carsharing, ca Sixt și Car2go. (Fotogalerie în https://www.autoevolution.com/ )

Din moment ce Spring este mult mai mică și bateria de asemenea, puteți paria că brandul pentru buget redus din România vă va surprinde cu prețul de pornire. Așteptată să le „taie” pe e-up! și alte două vehicule electrice de la Volkswagen, Spring va costa sub 14.000 euro cu stimulentele corespunzătoare.

Ceea ce știm cu certitudine este că Spring este cam cu 30 cm mai scurtă decât Sandero, are patru locuri și este capabilă să ruleze peste 200 km între alimentări. Nu pare mult, dar Dacia gândește „outside the box”.

Dacă James May ar prezenta Top Gear în loc de The Grand Tour, ar fi foarte entuziasmat de producătorul român autor al hatchback-ului subcompact Spring. „Vești excelente! Dacia Spring va veni foarte curând”, ar spune el, adăugând că modelul va intra în producție în 2021.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

