Dacia Spring a urcat pe locul trei în vânzările de mașini electrice din Europa

Dacia Spring a fost al treilea cel mai vândut automobil electric din Europa, în luna octombrie, odată cu livrarea masivă pe care marca a început-o pe toate piețele pe care modelul electric a fost lansat.



Primul automobil electric al Dacia a reușit să înmatriculeze 5.277 de unități în luna octombrie, în Europa, potrivit datelor Jato Dynamics, ca urmare a faptului că cele mai mari piețe din Europa au primit primele stocuri de Spring, comandate încă din primăvara acestui an. Franța, Spania sau Italia, dar și România și Germania au contribuit la numărul mare de automobile înmatriculate, iar numărul de mașini Spring care apare în statistici are șanse foarte mari să crească în raportările pentru luna noiembrie, dat fiind faptul că Spring a livrat volume și mai mari în a doua lună a sa.

Dacia Spring a depășit atât modelul Skoda Enyaq, lansat de cehi tot în acest an, dar și modele mai titrate, inclusiv cele ale Tesla, care nu se regăsesc în Top 10. Peste Dacia Spring s-au clasat Renault Zoe și VW ID.3, care însă au înregistrat scăderi foarte mari față de anul trecut, din cauza crizei de semiconductori. Paradoxal, deși le-a depășit în vânzări, Dacia Spring nu s-a calificat în finala Car of The Year, unde rivalele sale mult mai scumpe s-au calificat.



Pe segmentul de automobile hibrid plug-in, lider a fost în octombrie Ford Kuga, care a avut un an foarte bun, după ce în 2020 ratase startul din motive tehnice. Cu 3.778 de unități, SUV-ul Ford a depășit Peugeot 3008, dar și Volvo XC40, modele la fel de populare. Reminitm și faptul că în clasamentul general al înmatriculărilor din Europa noul lider, din luna octombrie, a fost Peugeot 2008, acesta reușind să preia titlul de lider de la VW Golf, care pur și simplu a dispărut din Top 10, ca urmare a crizei de producție de la Wolfsburg, generată de lipsa de componente electronice.

Dacia Sandero s-a menținut în zona de frunte a acestui clasament, pe locul patru, cu 13.691 de unități, fiind depășită doar de Peugeot 2008 și 208, precum și de Renault Clio.