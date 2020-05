DACIA Spring: VIDEO, Prezentarea Mașinii Electrice Românesti

DACIA Spring are parte de primele prezentari care ne arata masina reala, primul model electric fiind foarte asteptat de romani, desi intr-un mod diferit.

DACIA Spring este prima masina 100% electrica “romaneasca”, si spunem asa pentru ca in realitate este un Renault K-ZE care are emblema DACIA pusa pe capota, pe volan, pe portbagaj, si pe laterale. DACIA Spring este de fapt o masina a Renault care a fost lansata cu destul timp in urma in China, si care acolo costa mai putin de 10.000 de dolari, dar in Romania va costa peste 15.000 de euro, diferenta fiind una extrem de mare intre preturi.