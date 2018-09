Dacia, unul dintre pilonii pe care îşi bazează Renault creşterea: Deşi nu a mai scos un model nou din 2012, atinge noi recorduri de vânzări de la an la an. Vânzările Dacia aproape s-au triplat în ultimii 10 ani

Dacia, brandul românesc sub tutela Renault, nu a prezentat un model nou din 2012. Modelele Dacia nu au cele mai noi tehnologii de drive-assistance sau de siguranţă şi nici nu au apărut informaţii despre viitoare maşini Dacia electrice, scrie site-ul autonews.com.





Cu toate acestea, vânzările Dacia continuă să crească an de an, doborând recorduri. Brandul românesc low-cost a devenit un pilon de rezistenţă pentru creşterea şi profitabilitatea Renault. Se preoconizează că Dacia va vinde anul acesta peste 700.000 de maşini la nivel mondial, dintre care 550.000 în Europa. Prin comparaţie, în 2008 s-au vândut circa 250.000 de maşini. Sute de mii de maşini Dacia se mai vând sub sigla Renault în ţări din afara Europei, inclusiv în America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu.

Executivii Renaul spun că formula este simplă: foloseşti doar tehnologie existentă şi păstrezi lista de opţiuni destul de scurtă şi construieşti loialitatea clientului prin căi neconvenţionale, fără campanii de marketing scumpe.





Vânzările Dacia au crescut cu 16% în prima jumătate a anului, după introducerea SUV-ului Duster cu un nou design. Vânzările au mai crescut de asemenea şi la modelele Sandero hatchback şi Dokker. Explicaţia, potrivit lui Sylvain Coursimault, şeful departamentului de vânzări şi marketing al Dacia, este că o nouă generaţie de cumpărători de Dacia se ridică.

„Începând cu 2015, am avut primele reînnoiri pentru cumpărătorii Dacia”, a spus Coursimault, care se referă la faptul că o parte dintre cei care au cumpărat primele modele de Dacia sub tutela Renault, începând cu Loganul din 2004, au decis să cumpere un alt model Dacia apoi. În acelaşi timp, Dacia câştigă cumpărători şi de la cumpărătorii de maşini second-hand.

Anul Numărul de maşini Dacia vândute

2017 610.153

2016 542.443

2015 511.459

2014 474.623

2013 399.605

2012 345.104

2011 323.145

2010 325.193

2009 291.599

2008 258.372

Potrivit lui Corsimault, 55% dintre cei care au cumpărat Dacia, când îşi cumpără o nouă maşină vor alege acelaşi brand. Aproximativ 10% sunt umpărători de Renault, iar restul fie cumpără de la alte branduri, fie din piaţa de maşini second-hand.

Dacia a devenit o adevărată punte pentru modele Renault.