Dan Alexe: „Dezbină și stăpânește”: Rusia și Ucraina potrivit lui Putin și de ce româna nu datorează NIMIC limbii ruse (Europa Liberă)

Tensiunile în jurul recuperării Sfântului Vladimir Am mai scris și despre Identitatea ortodoxă la ruși și ucraineni. Disputa prin statui și revendicarea aceluiași cneaz și sfânt fondator, Vladimir, nu e inocentă. Vladimir a domnit peste poporul numit de atunci „rus" în vremea in care separarea lingvistică de azi între ruși, ucraineni și bieloruși încă nu începuse. Rus (Русь) este numele vechi al Rusiei, inițial al celei de la Kiev, dar folosit și astăzi, poetic, deși învechit, alternativ cu Rusia (Россия), pentru a desemna Rusia (meta)istorică.

Nu e însă nici o rușine că am împrumutat „da” de la slavi, e doar o influență culturală. Ca un exemplu contrariu și paralel, slovenii, dintotdeauna sub influență germană (austriacă), deși vorbesc o limbă slavă foarte arhaică l-au pierdut pe „da” și spun astăzi... „Ja”, din germană. De la ruși, însă, lingvistic, limba română a moștenit doar deformarea comunistă a termenului (slavon, dar inițial luat de noi tot din ucraineană) „tovarăș”.

