Dan Barna are și un vinovat pentru eșecul său: Ce contribuție a avut Liviu Dragnea în alegeri

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Dan Barna și-a recunoscut înfrângerea cu puțin timp înainte de ora 01:00, atunci când a anunțat că, în urma numărătorii paralele, nu a reușit să ajungă în turul doi. Barna a dat asigurări că alianța USR PLUS va continua și a mulțumit în...

„Poate trebuia să fiu eu mai convingător cu tinerii. Am transmis pe parcursul întregii zile mesaje de mobilizare. Rezultatul este totuși unul foarte bun și confirmă că ce s-a întâmplat la alegerile europarlamentare nu a fost despre Liviu Dragnea. A fost despre faptul că există aproape un sfert de Românie care vrea modernizare, care s-a săturat de vechea clasă politică și de vechea rotație în care se schimbă niște etichete între partide. Rezultatul confirmă că există o a treia forță, care se poate lupta de la egal la egal cu dinozaurul numit PSD”, a susținut Barna.

Dan Barna a susținut la Digi24 că rezultatele alegerilor confirmă că la alegerile europarlamentare „nu a fost despre Liviu Dragnea”. În plus, el a susținut că un vinovat pentru eșecul lui poate fi și ancheta Rise Project apărută chiar în timpul campaniei electorală.

