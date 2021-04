Dan Bittman, în apărarea protestelor: Ele continuă pentru că într-un an nu am reușit, prin toate măsurile aplicate, să îmbunătățim situația acestui popor

Dan Bittman consideră că problema românilor care protestează nu este doar lipsa de comunicare și de echilibru a autorităților care au impus restricțiile pandemice, ci ineficiența acestor restricții, perpetuate de mai bine de un an fără ca situația să se schimbe. Multe dintre măsuri sunt „aberante” și „nu au nici o legătură cu virusul”, mai spune solistul de la trupa Holograf. El cere ca cei care s-au făcut răspunzători de morți ce puteau fi evitate - tratamente inumane și incendii în spitale - să plătească atât pentru viețile omenești pierdute, cât și pentru inițiativele românești trase pe linie moartă.

„Nu cred că protestele continuă doar din cauza măsurilor neexplicate. Ele continuă pentru că într-un an nu am reușit, prin toate măsurile aplicate, să îmbunătățim situația acestui popor.

După un an de zile și toate măsurile luate, suntem în aceeași situație, iar poporul a fost foarte obedient. A respectat măsurile impuse și, cu toate acestea, suntem într-o situație gravă.

Respect legea și am respectat-o în tot acest an. Dar am senzația că oamenii care ne impun aceste restricții vor să ne ducă într-o situație de criză. Vor neapărat să o facă...

Nimeni nu dorește, de fapt, să îmbunătățească ceva. Dimpotrivă. Dorește să aibă cifre. Dorește să vândă în continuare marfă: medicamente, teste, vaccinuri. Ce rost are să discutăm? Suntem în aceeași situație ca atunci când nu exista vaccin. Ba chiar mult mai rea”, a spus Dan Bittman, joi, la Antena 3, în replică la afirmații făcute de Alexandru Rafila (PSD), pe care nu le vom reproduce aici, din motive de... igienă.

Întrebat care este, în opinia sa, cea mai mare problemă la un an și două săptămâni de la declanșarea pandemiei, muzicianul a răspuns că numărul prea mare de pacienți pierduți de sistemul medical și numărul prea mic de vinovați puși să răspundă pentru viețile omenești nesalvate.

„Numărul de morți mi se pare o problemă uriașă. Pentru fiecare român care moare, sincer, ar trebui cineva care să răspundă.

Mi se pare foarte grav că au murit oameni, arși, în spitalele unde s-au dus să se trateze de COVID, și nimeni, în continuare, nu răspunde.

Mi se pare foarte grav că se iau măsuri aberante, care nu au nicio legătură cu virusul și cu tratarea lui.

Mi se pare foarte grav că tot ce este inițiativă românească este bagatelizată și dată la o parte instantaneu”, a concluzionat artistul.