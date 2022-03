Dan Dungaciu: Am ajuns în faza sadică a războiului. Rusia a dat un singur cuvânt patrimonului mondial: dezinformarea

Cercetătorul Stephen Kotkin, al cărui principal interes academic este stalinismul, într-un interviu pentru The New Yorker, a vorbit despre cum arată războiul din Ucraina în...

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a decis excluderea Federației Ruse. În plus, organizația a cerut să se ofere Ucrainei mijloacele de protecție a spațiului aerian. La...

Dezvăluiri interesante despre planurile lui Vladimir Putin au fost făcute de un fost ofițer al Statului Major din Rusia. El spune că liderul de la Kremlin are de gând să...

Am intrat în cea de-a 26-a zi de război în Ucraina, iar armata rusă a pierdut un număr impresionant de ofiţeri de rang înalt. Nu mai puţin de şase generali ruşi au fost...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Ţării, am găsit nişte note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin...

Ziua Mondială a Apei, sărbătorită în fiecare an la 22 martie, atrage atenţia în acest an asupra importanţei apei ca resursă vitală pentru siguranţa alimentară.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Polonia a blocat conturile bancare ale ambasadei Federației Ruse. Ambasadorul Serghei Andreev, a declarat ca acest lucru s-a întâmplat pentru ca polonezii i-au acuzat de „finanțare a terorismului”, scrie The Guardian cu referire la Replicamedia.md.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a avut o intervenție video în cadrul summitul-ui NATO. Liderul ucrainean a declarat că Kievul are nevoie de asistență militară nelimitată.

De luna aceasta, Ministerul Apărării din Ucraina a început să folosească tehnologia Clearview AI, soft brevetat de un furnizor de recunoaştere facială din New York.

La sediul Misiunii OSCE din or. Tiraspol, astăzi, 24 martie, a avut loc o nouă întrevedere de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chișinăului, Oleg Serebrian, şi a Tiraspolului, Vitalii Ignatiev, la care au...

Dan Dungaciu: Moralmente, Ucraina are toată simpatia, toate avantajele, dar cred că emoția va trece și dacă e să se ia o decizie la nivelul consiliului lucrurile vor fi mai complicate și nu ar trebui să ne îmbătăm cu apă rece.

Dar dincolo de asta, anunțul a fost făcut, dar cred că lucrurile vor dura. Nu-mi imaginez că în mai puțin de un deceniu Ucraina va reuși să intre în Uniunea Europeană. Serbia, ca să nu vorbim de Turcia, negociază de mai bine de 10 ani acest statut și nu are problemele teritoriale pe care le are Ucraina, de pildă.

Au existat foarte mulți oameni care au protestat, dar nu au făcut masă critică. Oamenii din jurul lui Putin sunt deja sub sancțiuni, Federația Rusă era deja sub sancțiuni. Dacă a crescut ceva în Rusia în perioada de criză a fost sectorul agro-alimentar. Cine-l conduce? Fiul Securității din Federația Rusă.

Zelenski este într-o situație teribilă, cu presiunea morală pe care dânsul o resimte în acest moment, plus presiunea Occidentului, care se simte și el extrem de prost că nu face nimic și probabil că, politic, se va pune o presiune pe partea ucraineană ca să încheie odată războiul. Occidentul nu vrea să se vadă într-o oglindă, tu vezi rațional că nu ai ce să faci la ce se întâmplă acolo.

Când faci blocadă, suferă civilii. Și suferă într-un mod dramatic. Faptul și că televiziunile de știri încep să arate mai degrabă imagini cu suferința civililor decât cu luptele efective, asta pune o presiune în plus pe opinia publică din Occident, care se simte din ce în ce mai vinovată și vrea să se termine o dată războiul și în special pe liderii de la Kiev.

Suntem în faza aproape sadică a acestui război, pentru că, în acest moment, Federația Rusă nu are nevoie să atace, nu are nevoie să cucerească orașele- deci să intre în luptele de gherilă, care pentru ea ar fi devastatoare- e suficient să facă blocadă.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

