Daniel Ioniță: Șansa cetățenilor Moldovei către prosperitate este asumarea parcursului european

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Un microbuz în care se aflau 10 români a fost implicat într-un accident mortal pe autostrada A3 din Germania, noaptea trecută, în apropierea oraşului Limburg an der Lahn.

„Nu se pune problema unei apartenențe istorice, culturale, geografice a Republicii Moldova. Nu despre asta este vorba. Vorbim despre o racordare ireversibilă a Moldovei la un sistem de principii și valori care, consider eu, trebuie să caracterizeze pe deplin acest areal”, a declarat oficialul român.

Oficialul român spune că a existat o perioadă când Republica Moldova era considerată un partener privilegiat, un campion al Parteneriatului Estic. În opinia lui, au fost perioade și mai puțin faste care au caracterizat și poate în momentul de față caracterizează relațiile pe care le are Republica Moldova cu Uniunea Europeană.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)