Daniel Ioniță, despre scrutinul prezidențial: Credem că este important și încurajăm toți actorii politici și instituțiile statului să contribuie la un proces electoral exemplar, pe care cetățenii îl merită, fără practicile flagrante

„Campania electorală a început cu mult înainte să fie declarată oficial. Am văzut unii actori care au furat startul profitând de o resursă administrativă pe care o au la dispoziție. Au fost anumite situații greu de explicat din punctul meu de vedere, în ceea ce privește înscrierea unor candidați la CEC. Am observat că au fost anumite probleme legate de listele, sperăm ca aceste chestiuni să fie de domeniul trecutului, pentru că este foarte important ca atunci când te raportezi la un proces electoral, toți actorii să dispună de același referențial și toți candidații electorali să aibă aceleași șanse, să alerge în această competiție electorală, fără nici un fel de impedimente”, a subliniat ambasadorul.

